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韓光州展赫見「台灣館」 中撤展抗議 華使館稱違反一中

中國新聞組／北京4日電

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：光州雙年展同意台灣以「台灣館」名義參展，引發兩岸政治爭議。
  • 重點二：中方策展團隊宣布撤展抗議，指主辦方做法嚴重違反一中原則。
  • 重點三：韓方與學者稱屬民間文化決定，對中韓關係實質影響有限。

南韓第16屆光州雙年展將於9月5日舉行，主辦單位同意台灣方面以「台灣館」名義參展，引發政治風波。中方策展團隊昨天宣布撤展，表達強烈抗議；中國駐南韓大使館發言人稱主辦方嚴重違反一個中國原則，敦促立即糾正錯誤。不過，學者林泉忠表示，事件並非韓國政府層面主辦，光州市政府已公開道歉，對中韓關係影響相當有限。

綜合韓媒、台媒報導，光州雙年展因「台灣館」名稱捲入兩岸矛盾。台灣參展單位「國立台灣美術館」以「Taiwan Pavilion」名義提出計畫，4月獲光州雙年展基金會接受，完成合約程序。直至6月，主辦方將場館名稱改為「NTMoFA Pavilion」，使用「國立台灣美術館」的英文縮寫；8月初的官方宣傳資料中，「Taiwan」正式消失。

不過，在台韓文藝界抗議聲中，主辦方8月25日批准使用「台灣館」的名稱。中國駐韓大使戴兵8月27日親自來到光州，表達抗議。光州市政府後來就爭議做出正式道歉，表示尊重「一個中國」的立場沒有改變，稱使用「台灣館」這一名稱，並不意味承認台灣是一個國家。

中方策展團隊昨天在光州市召開記者會，稱團隊一致決定撤展，表達最強烈抗議；團隊強調，中方非常重視光州雙年展並精心策展，但主辦方使用涉台錯誤稱謂，導致政治因素介入藝術領域。

中國駐韓大使館發言人發表談話，指使館同光州市政府和光州雙年展財團「多次溝通」，但主辦方頑固堅持錯誤做法，公然同意中國台灣地區使用完全不符合其身分的名稱參展，嚴重違反一個中國原則，直接損害中韓關係政治基礎。中方對此堅決反對，絕不接受。

發言人還稱，南韓極少數政客和社會團體為了一己私利，在涉台問題上挑戰中方紅線，傷害中國人民感情，干擾破壞中韓關係改善發展。中方強烈敦促雙年展主辦方和光州市政府立即糾正錯誤，避免給雙年展聲譽和中韓關係造成嚴重負面影響。中方保留捍衛自身利益的權利。

南韓外交部發言人樸鬥淳昨天強調，相關事項是文化藝術領域在民間自主判斷下作出的決定，與南韓政府在涉台問題上的立場無關，希望此事不要影響韓中關係以及兩國間的交流與合作。

精華 FAQ

  • 因主辦方先接受台灣以「Taiwan Pavilion」參展，後又改名為「NTMoFA Pavilion」，最後才恢復「台灣館」，名稱變動被中方視為涉台立場問題，因而引發強烈抗議。

  • 中方策展團隊在光州宣布一致撤展，以表達最強烈抗議；中國駐韓大使館則批評主辦方違反一個中國原則，要求立即糾正錯誤，並稱保留捍衛利益的權利。

  • 光州市政府已就爭議正式道歉，南韓外交部也稱這是民間文化藝術決定，與政府立場無關；學者認為事件對中韓關係影響相當有限，不致擴大。

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