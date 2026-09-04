觸目驚心…中動力電池批量故障 寧德老董籲走向「中國信任」

寧德時代(CATL)創辦人兼董事長曾毓群表示，中國部分動力電池批量故障、觸目驚心。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 曾毓群指今年新車上市過快，部分電池已出現批量故障。

曾毓群指今年新車上市過快，部分電池已出現批量故障。 重點二： 他強調新能源產業不能只拼速度價格，核心應回到品質與信任。

他強調新能源產業不能只拼速度價格，核心應回到品質與信任。 重點三：寧德時代以嚴控失效率和對抗組前置排風險，維持高市占。

全球電池巨頭寧德時代董事長曾毓群在9月3日於四川宜賓舉行的2026世界動力電池大會上表示，今年以來，中國上市新車超過600款，平均每天接近3款；「還有些動力電池產品，出現了批量故障，怵目驚心。」他認為，中國新能源產業未來要從中國製造走向「中國信任」。

綜合澎湃新聞、每日經濟新聞等報導，曾毓群通過視頻演講稱，「大家比速度、比參數、比價格，開發周期越來越短，但是卻以犧牲產品質量和消費者的信任為代價。」因此他再度重申新能源產業關鍵詞是「品質」。

曾毓群進一步說，品質首要是敬畏心。「對風險保持敬畏，把每一個極小概率的事，都當成大事。」曾毓群指出，動力電池精度極高、容錯率極低。現在的量產規模下，所有的小問題都會被成倍放大。也就是說，一點小瑕疵，一旦海量交付，就可能演變成影響用戶安全的大問題。

曾毓群表示，寧德時代堅持把電芯失效率，嚴控在10億分之一。且其運作邏輯則是將風險排除前置。「在設計階段，從材料選擇、電芯結構到系統設計，把一切潛在風險提前考慮進去」。

值得注意的是，寧德時代在創立之初即組建了行業首個、也是唯一的「對抗組」，團隊人員背景覆蓋電化學、機械、人工智慧等多個專業領域，他們也是具備獨立研發能力的科學家。更關鍵的是，「對抗組」擁有一票否決權。

據悉，寧德時代2026年上半年，其全球動力電池裝車量達到242.7GWh，全球市佔率達到39.9%，較去年同期提升1.7個百分點。中國國內市場裝車量達到154.25GWh，市佔率回升至46%。也就是說，中國市場每裝兩塊動力電池，接近一塊來自寧德時代。