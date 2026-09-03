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G20財長、行長會議公報破局 玉淵譚天控美「夾帶私貨」

記者廖士鋒／即時報導
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20國集團財長、央行行長會議日前在美國舉行，會後針對貿易平衡等問題分歧，沒能產出...
20國集團財長、央行行長會議日前在美國舉行，會後針對貿易平衡等問題分歧，沒能產出聯合聲明。（路透）

8月底至9月初在美國舉行的G20財長與央行行長會議，最後未能產出公報，美方指責是中國反對，而中國官媒玉淵譚天則披露稱，中國提出了三個關切，涉及美方「夾帶私貨」、案文對全球經濟形勢的描述是否客觀、全面等。

央視旗下玉淵譚天3日晚間發文指，美國在自己的主場把其他成員單獨拎出來「點名」，這樣的做法在國際多邊會議中十分罕見，也質疑美國這麼做，豈不是自己打自己的臉，向全世界宣告「我這個會沒辦好」？

文章引述一位「接近談判的人士」說法稱，美方這麼做，就是在破壞今年多邊議程的大局。G20和APEC歷來是全球經濟治理最重要的多邊平台，今年又恰逢美國和中國分別擔任東道主。中美關係正處於關鍵階段，兩國元首為雙邊關係和多邊合作畫定了方向。「美方在G20會場裡搞這種小動作，既損害了G20的信譽，也破壞了中美合作的氛圍」。

文章強調，中國提出的第一個關切，關注的是案文對全球經濟形勢的描述是否客觀、全面。文章也披露，這次會議期間，「美國的盟友都在當著它的面指出，美國推動的關稅正在傷害各方。這也是中方理解今年全球經濟形勢最重要的背景」。此外，「尤其值得追問的是：衝擊全球價值鏈的高科技產品出口限制，案文為何隻字不提？」文章重申中國堅持案文應客觀、全面、平衡地描述世界經濟形勢，把真正的挑戰寫進去，這對各方都有指向性意義。

第二個關切是美國是否利用多邊機制夾帶私貨。針對貿易失衡問題，玉淵譚天反問稱，「如果真要論『失衡』，美國是不是應該先回應下，美國跨國企業在全球賺得盆滿缽滿，利潤卻大部分回流美國本土，這種失衡該怎麼算？」文章強調中國一直積極參與相關討論，主張全面看待所謂「失衡」問題。「然而，美國卻想將這些專業討論全部略去，只留下一個未形成共識的歸因，給中國貼上『非市場』的標籤」。而第三個關切，則是發展中國家的利益是否被充分代表、表達。

玉淵譚天最後指出，「中方這次說『不』，反對的就不只是幾個技術問題，更是厘清幾條原則：不能先下結論再找證據，用單一指標給其他國家定責；不能把多邊平臺變成單邊施壓的工具；不能把發展議題異化成針對特定國家的歸責」。

此前，據中國央行官網消息，中國央行行長潘功勝在會議上指出，貿易保護主義上升、國家安全問題泛化、政策環境不可預期是近年來全球失衡問題加劇的重要原因。解決全球失衡，「需要各國推動自身結構性改革」。「逆差國削減財政赤字，提高本國儲蓄率，順差國適度推動消費和投資增長」。同時，要堅持多邊主義，加強國際合作。各國都應制定中長期政策方案，做出明確承諾並堅定執行，避免來回「翻燒餅」。潘功勝表示，「中方從不刻意追求貿易順差，堅持擴大內需、堅持高水平對外開放」。

另據中國財政部官網，中國財政部副部長廖岷指出，G20各方應維護自由貿易，促進普惠包容的經濟全球化，為國際貿易和資本流動創造有利的政策環境。「各方應全面、客觀、平衡看待全球失衡問題，並通過促進發展從根本上解決發展中國家債務問題」。而中國外交部發言人郭嘉昆則表示，中國對會議未能發表公報「深表遺憾」。官方也已公布潘功勝、廖岷在會議期間，與美國財長貝森特、美國聯準會主席華許等各國官員分別會見，就全球經濟形勢、深化雙邊金融合作、財金合作等議題交換了意見，但未披露具體與美方會晤的細節。

精華 FAQ

  • 報導稱，會議在美國舉行但最終未能形成共識公報，主因是案文內容與措辭引發分歧。美方指責中國反對，中方則表示提出3項關切，認為案文與多邊原則及全球經濟現實不符。

  • 文章批評美國把貿易失衡、非市場標籤等自身立場塞入多邊文本，並忽略關稅、高科技出口限制等關鍵因素。中方認為這會把專業討論變成單邊施壓工具，損害G20公信力。

  • 中方要求案文客觀、全面、平衡描述全球經濟形勢，避免先下結論再找證據；同時反對把多邊平台變成定責工具，並強調應充分代表發展中國家利益，透過合作與改革處理全球失衡。

APEC 央行 關稅

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