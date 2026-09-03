習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平「疑遭攙扶」下機引揣測。（取材自Ｘ平台）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 習近平赴吉爾吉斯出席上合峰會，下機時步伐緩慢引發關注。

習近平赴吉爾吉斯出席上合峰會，下機時步伐緩慢引發關注。 重點二： 現場影片顯示他緊握彭麗媛的手，外界解讀為需要攙扶。

現場影片顯示他緊握彭麗媛的手，外界解讀為需要攙扶。 重點三：央視報導刪除該段畫面，反而引發對其健康狀況的質疑。

中國國家主席習近平 日前搭乘專機抵達吉爾吉斯出席上海合作組織峰會，一段現場下機影片顯示習近平在步下專機階梯時步伐緩慢且動作僵硬，左手始終緊握妻子彭麗媛，被外界解讀為需要靠彭麗媛「攙扶」才能順利下機。但這段畫面卻在央視報導中全數刪除，反而令外界對習近平健康狀況產生質疑。

綜合媒體報導，習近平於8月30日下午搭乘專機飛抵吉爾吉斯首都比什凱克，展開國事訪問並出席2026年上海合作組織峰會。吉爾吉斯總統扎帕羅夫偕夫人前往瑪納斯國際機場迎接，現場安排傳統迎賓儀式與文化表演。

習近平發布書面談話表示，這是他睽違7年再次踏上吉爾吉斯，也是第三度造訪，建交34年來雙邊合作已提升至新時代全面戰略夥伴關係，期盼推動中吉烏鐵路等大型合作項目。

然而，海外社群流傳的現場影片卻成為關注焦點。

影片顯示，習近平與彭麗媛走出機艙門時未留足夠空間，導致彭麗媛撞上門框；隨後步下樓梯時，習近平左手一路緊握彭麗媛，兩人幾乎並肩貼近前行。由於習近平當下步伐較為緩慢、動作顯得僵硬，彭麗媛將手臂貼近自己腰部的姿勢，被網友解讀為刻意施力協助習支撐重心。

報導指出，「央視」在隨後發布的報導中，畫面僅呈現習近平在機艙門口揮手致意，隨後便直接剪輯切換至他已順利降至地面、接受吉爾吉斯禮兵與青少年迎賓的畫面。「跳躍式」剪輯反而引發外界關注。

這段下機過程隨即在網路上引發熱烈討論與質疑。不少網友留言評論「把老婆當拐棍了」、「下樓梯明顯不穩」，甚至質疑「習近平病得很重？」或分析其氣色欠佳。不過也有觀點認為，長途飛行疲勞是正常現象，下機階梯陡峭「扶一把」也屬正常現象。

習近平（左）走下飛機時，左手一路緊握彭麗媛（右）的手。（美聯社）