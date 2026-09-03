習近平先訪中亞後美國 分析：背後有博弈戰略邏輯

9月2日上午，埃及總統塞西同中國國家主席習近平在開羅太陽宮舉行會談。圖為會談前，塞西為習近平舉行歡迎儀式。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 習近平在訪美前密集走訪中亞與全球南方國家，被解讀為透過外交行程平衡中美關係，並在川習會前強化中國的國際籌碼與影響力。

中國國家主席習近平 近日赴吉爾吉斯、埃及 進行國事訪問，還將赴印度訪問並出席金磚峰會，下旬訪美。分析指出，習近平正展開七年多來最密集出訪行程，「先中亞、全球南方，後美國」恰恰是為了平衡並展清晰戰略邏輯。美媒則認為，上合組織峰會與G20折射中美全球秩序博弈，習近平欲藉此在「川習會」前展現中國在歐亞大陸及「全球南方」的影響力做為籌碼。

據文匯報報導，中國人民大學國際事務研究所所長、國際關係學院教授王義桅分析指出，近期一系列元首出訪活動，是中國立足百年變局、主動塑造有利外部環境的重大外交布局。「從出訪次序來看，先赴中亞、到訪全球南方國家，隨後開啟訪美行程，並非簡單的時間排布，而是一脈相承地體現出中國外交『周邊是首要，發展中國家是基礎，大國是關鍵』的總體思路，有著清晰的戰略邏輯。」

王義桅表示，在訪美前完成此系列行程，「不是為了對抗，恰恰是為了平衡」，意在向美方及全球表明：中美關係固然重要，但僅為中國全球外交版圖的一環而非全部。中國不會以中美雙邊關係來定義對外戰略。同時提醒美國，世界已非由少數西方國家主導。兩國溝通應置於多極化的視野下，構建尊重各國自主選擇的新型大國關係。

據彭博資訊報導稱，習近平密集外訪顯示中國正努力塑造「可預期且穩定」的夥伴形象，藉此與和伊朗衝突又激怒加拿大等盟友的美國形成對比。

紐約時報分析也指出，中國在上合峰會利用與俄羅斯、伊朗這兩個與西方交戰國家的團結來展現其影響力，是為「川習會」積累籌碼。美國外國關係協會資深研究員劉宗媛指出，近期的訪問讓習近平在抵美時，能展示中國在歐亞及「全球南方」擁有的外交聯繫。

紐時引述前白宮國家安全官員、現任職於布魯金斯學會的何雷恩(Ryan Hass)表示，「中國想要按照自己的意願重塑國際政治秩序，其核心策略是爭取『全球多數』國家的支持」；「這就是為什麼習近平參與這些集團對北京如此重要，這種參與構建了一套敘事，即中國在贏得支持者方面勢頭漸強，逐步在世界舞台上發揮更核心的作用。」

另據美國之音報導認為，中國欲藉上合峰會挑戰美國主導秩序，但內部分歧暴露行動力局限。分析人士指出，上合領導人所呈現的象徵性團結難掩其內部矛盾，該組織成員國在戰爭、領土爭端、安全威脅和經濟政策等問題上分歧重重，也沒有建立類似美國在歐洲和印太地區聯盟體系中的共同防禦承諾等協調機制。北京試圖展示「替代秩序」，但長期難以把峰會宣言和領導人外交轉化為具體的集體行動。