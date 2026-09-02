美地勤扯壞中客機 不拔油管就開走…燃油狂撒一地

中國國際航空客機日前在紐約甘迺迪國際機場，因加油車司機未拔除油管逕自開走車輛，導致機翼加油口遭扯斷並引發燃油洩漏。(取材自快科技)

中國國際航空一架原定由紐約飛往北京的波音 747-8客機，日前在紐約甘迺迪國際機場進行地面加油時，因加油車司機操作失當，在未拔除油管的情況下逕自開走車輛，導致飛機機翼加油口遭強行扯斷並引發大面積燃油洩漏。這起嚴重的地面操作事故造成機體部件受損，涉事航班隨後宣布取消。對此，國航官方發文證實該起事件，並表示已迅速啟動國際航班應變預案，全力妥善安置受影響旅客。

綜合封面新聞、快科技報導，事故發生於8月31日，涉事國航飛機（註冊號B-2486）原計畫執行CA982航班返航北京。據社交媒體流傳的現場畫面與航空安全資料庫（Aviation Safety Network）的紀錄顯示，加油作業進行途中，加油車突然非正常移動，巨大的拉力瞬間扯斷連接在機翼下方的兩條高壓油管，致使加油口結構遭到破壞，航空煤油當場大量噴灑並蔓延至停機坪。由於燃油洩漏極易引發火警，機場相關部門緊急派員前往處理，現場狀況一度緊張。

據專業人士分析，波音747-8客機採用機翼壓力加油機制，作業時油管內部承受高壓。加油車未斷開便開走屬典型的人為地勤失誤，多因駕駛員與現場操作人員溝通脫節、未確認安全即啟動車輛所致。此類事故不僅面臨高昂的機翼蒙皮與加油接頭維修費用，更對機場地面安全構成重大威脅。事實上，類似地勤人為疏失在民航業並非首例，先前亦曾有支線客機因加油管操作失控導致燃油外洩。

對此，國航於2日正式公開回應，說明CA982航班係因加油車非正常移動導致飛機相關部件受損而無法按計畫起飛。國航隨即啟動應變預案，全面展開旅客保障與後續服務工作。至於涉事加油車屬於國航當地簽約外包商或機場第三方地勤，以及美國聯邦航空管理局（FAA）等監管機構是否深入調查，目前仍有待官方進一步釐清。

中國國際航空客機日前在紐約甘迺迪國際機場，因加油車司機未拔除油管逕自開走車輛，導致機翼加油口遭扯斷並引發燃油洩漏。(取材自新黃河)