東盟最大貿易夥伴 中可望連18年保持 連10季增長

AI摘要 文章摘要整理： 中國—東盟經貿合作持續升溫，上半年雙邊貿易年增18.2%，有望延續雙方互為最大貿易夥伴的紀錄，並在RCEP與自貿區3.0推動下擴展至新興產業。

今年是中國—東盟(東協)全面戰略夥伴關係建立五周年。RCEP （區域全面經濟夥伴協定）產業合作委員會主席許寧寧1日受訪時分析，中國—東盟區域經貿合作根基穩固，按今年來的貿易態勢，中國有望連續18年保持東盟第一大貿易夥伴地位，東盟有望連續七年位居中國第一大貿易夥伴。

中新社報導，官方數據顯示，今年上半年，中國對東盟進出口達4.34兆元人民幣(約6400億美元)，同比增長18.2%，連續十個季度實現增長。

貿易規模持續攀升，離不開區域互聯互通基礎設施的支撐。許寧寧指出，如今中寮鐵路、西部陸海新通道運力穩步提升，中泰鐵路等重點工程有序推進。數位經濟、綠色能源、跨境電商合作不斷深化。

創新領域合作亮點也持續顯現。許寧寧提到，依託RCEP規則落地，區域制度型開放水平持續攀升。雙方常態化開展多層次經貿對話磋商，穩步推動中國—東盟自貿區3.0版建設。產業合作領域也在不斷拓展，雙方合作從傳統貨物貿易，逐步向數位產業、綠色能源、藍色經濟等新興領域延伸，跨境創新合作項目陸續落地，區域產業鏈附加值穩步提升。

許寧寧提醒，區域外部環境複雜多變，地緣因素干擾區域產業布局，域外力量介入加劇市場競爭，給中國—東盟產業鏈穩定發展帶來外部壓力。此外，東盟各國發展不一、市場標準各異，產業同質化等內部問題也在制約合作。他建議，高品質落實RCEP各項規則，加快自貿區3.0版落地見效，推動各國標準互認、通關簡化，助力中小企業共享區域紅利。