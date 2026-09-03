我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AI浪費水？奧特曼駁：ChatGPT查3.8萬次用水量 等於產1顆杏仁

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

東盟最大貿易夥伴 中可望連18年保持 連10季增長

中國新聞組／北京3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

中國—東盟經貿合作持續升溫，上半年雙邊貿易年增18.2%，有望延續雙方互為最大貿易夥伴的紀錄，並在RCEP與自貿區3.0推動下擴展至新興產業。

今年是中國—東盟(東協)全面戰略夥伴關係建立五周年。RCEP（區域全面經濟夥伴協定）產業合作委員會主席許寧寧1日受訪時分析，中國—東盟區域經貿合作根基穩固，按今年來的貿易態勢，中國有望連續18年保持東盟第一大貿易夥伴地位，東盟有望連續七年位居中國第一大貿易夥伴。

中新社報導，官方數據顯示，今年上半年，中國對東盟進出口達4.34兆元人民幣(約6400億美元)，同比增長18.2%，連續十個季度實現增長。

貿易規模持續攀升，離不開區域互聯互通基礎設施的支撐。許寧寧指出，如今中寮鐵路、西部陸海新通道運力穩步提升，中泰鐵路等重點工程有序推進。數位經濟、綠色能源、跨境電商合作不斷深化。

創新領域合作亮點也持續顯現。許寧寧提到，依託RCEP規則落地，區域制度型開放水平持續攀升。雙方常態化開展多層次經貿對話磋商，穩步推動中國—東盟自貿區3.0版建設。產業合作領域也在不斷拓展，雙方合作從傳統貨物貿易，逐步向數位產業、綠色能源、藍色經濟等新興領域延伸，跨境創新合作項目陸續落地，區域產業鏈附加值穩步提升。

許寧寧提醒，區域外部環境複雜多變，地緣因素干擾區域產業布局，域外力量介入加劇市場競爭，給中國—東盟產業鏈穩定發展帶來外部壓力。此外，東盟各國發展不一、市場標準各異，產業同質化等內部問題也在制約合作。他建議，高品質落實RCEP各項規則，加快自貿區3.0版落地見效，推動各國標準互認、通關簡化，助力中小企業共享區域紅利。

精華 FAQ

  • 官方數據顯示，今年上半年中國對東盟進出口達4.34兆元人民幣，年增18.2%，並已連續10個季度保持增長，顯示雙邊貿易動能依然強勁。

  • 文中指出，按目前貿易態勢，中國有望連續18年保持東盟第一大貿易夥伴；同時，東盟也有望連續7年成為中國第一大貿易夥伴，雙方互依程度持續提升。

  • 合作機遇包括中寮鐵路、西部陸海新通道、數位經濟與綠色能源等；挑戰則有地緣因素、域外競爭、各國標準不一與產業同質化，需靠RCEP與自貿區3.0化解。

RCEP

上一則

旺季臨近 中國一、二線城市房價跌幅大 民眾購屋意願待修復

下一則

首次展示… 中軍機掛彈 南海黃岩島領空驅離菲律賓機

延伸閱讀

晤習近平 普亭：願實現「俄中免簽」政策常態化

晤習近平 普亭：願實現「俄中免簽」政策常態化
駁斥「中國擠壓論」中國官員批：目的是破壞全球合作大局

駁斥「中國擠壓論」中國官員批：目的是破壞全球合作大局
新南向10年 台灣花500億做民間交流 外交卻仍被封鎖

新南向10年 台灣花500億做民間交流 外交卻仍被封鎖
習近平上合峰會發言暗批美：嚴防外部勢力干涉 會後轉抵埃及

習近平上合峰會發言暗批美：嚴防外部勢力干涉 會後轉抵埃及

熱門新聞

孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
中國國家主席習近平17日出席前領導人江澤民誕辰100周年大會發表演講。(美聯社)

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

2026-08-30 08:45
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
價值45萬人民幣的限量款愛馬仕包包寄丟，深圳法院最終僅判賠500人民幣。(取材自重慶晨報)

45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天

2026-08-31 10:30
最新報告顯示，香港億萬富豪人數居全球城市第二，106名富豪資產淨值達10億美元；圖為第45屆香港鐘表展、第14屆國際名表薈萃在香港揭幕。（中新社）

香港擁106名億萬富翁 數量僅次紐約 但1現象令人憂心

2026-09-01 22:35
因財產糾紛，孫宇晨(左)向景甜(右)及其父母提起民事訴訟超過3000萬，法院已受理並進行財產保全。（取材自X平台、微博）

孫宇晨追討3000萬彩禮 景甜最新回應：不會為錢出賣愛情

2026-08-27 21:13

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？