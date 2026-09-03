首次展示… 中軍機掛彈 南海黃岩島領空驅離菲律賓機

教10教練機掛載霹靂-5實彈驅離菲律賓軍機。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 解放軍南部戰區在黃岩島周邊戰備警巡，首次公開教10掛載霹靂-5實彈驅離菲方飛機畫面，並以中英文廣播警告，凸顯南海管控力度升高。

解放軍 南部戰區2日到南海黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡，相關畫面顯示，解放軍「教10」教練機，掛載「霹靂–5」實彈在南海黃海域上空驅離接近的菲律賓小型公務機。這是解放軍首次展示該型軍機掛載實彈驅離菲方飛機。

央視新聞客戶端同時公布戰備警巡影片。畫面顯示，至少有兩架代號為「劍鋒」和「獵鷹」的軍機在南海黃附近空域飛行。影片中，解放軍以中文向一架菲律賓飛機廣播：「菲律賓飛機，你已接近中國黃岩島領空。為避免誤解誤判，立即遠離」，隨後又以英文警告：「菲律賓飛機，你已接近中國黃岩島領空。立即遠離，立即遠離，否則，我將對你採取措施」。

據報導，8月以來，南部戰區持續加強南海黃領海周邊海空域巡邏警戒，「進一步強化有關海空域管控力度，有力有效應對各類侵權挑釁行徑，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護南海地區和平穩定」。這是解放軍首次展示「教10」掛載「霹靂–5」實彈驅離菲方飛機，觀察者網軍事評論員表示，「教10」教練機的低速性能好，「在跟監驅離菲公務機改裝的軍機時有優勢」。

隨著南海局勢升溫，解放軍掛彈舉措屢屢受矚。此前在七月底，解放軍就曾有「教10」掛載訓練彈前往南海黃戰備警巡，稍早的4月底南部戰區到南海黃周邊戰備警巡，則還有轟炸機「轟–6」掛彈，8月初也有「轟–6」掛4枚實彈到南海黃消息，中國軍事評論員張學峰分析指出，這四枚飛彈個頭非常大，從外形判斷應該是「鷹擊–12」反艦飛彈。