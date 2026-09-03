皇馬又辱華? 悼念泥石流災害 將西藏與尼泊爾並列

皇馬悼念泥石流災害，將西藏與尼泊爾並列，引發爭議。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 皇馬在悼念尼泊爾泥石流災害的貼文中將「西藏」與「尼泊爾」並列，引發中國網友不滿；外界並指其過去曾多次在涉華議題上惹爭議。

日前，西班牙皇家馬德里足球俱樂部在其境外社交媒體的官方帳號上，發布一張球隊為尼泊爾 泥石流災害默哀的圖片，並配文「悼念在尼泊爾和西藏災害中的遇難者」。該貼把「西藏」與「尼泊爾」並列為兩個對等主體，而西甲其他多支球隊在類似悼念文案中，使用的都是「尼泊爾—中國」的表述。在許多中國網友表達不滿後，皇馬既不刪帖，也不解釋。

綜合大風新聞、環球時報快評報導，皇馬是一家擁有全球影響力的足球俱樂部，在中國擁有眾多球迷，並長期開拓亞洲市場。正因如此，皇馬的一言一行更應慎之又慎。實際上，這不是皇馬第一次在涉華問題上踩紅線。

2月下旬，該俱樂部西班牙籍後衛豪森因在社交媒體轉發涉及中國人外貌特徵的嘲諷性評論內容，被球迷認定為帶有種族歧視意味，引發強烈不滿。隨後，該轉發內容很快被刪除，但爭議並未平息。2月22日，皇家馬德里的微博 帳號發布了一條致歉聲明—豪森：「我謹向中國朋友們真誠致歉。此前我不慎轉發了一條包含冒犯性內容的帖子，純屬無心之過，對因此造成的困擾表示歉意。」

據報導，儘管俱樂部隨後在中國平台發布道歉聲明，但其傳播範圍和方式，卻再次激起關於「選擇性回應」的爭議。這一表態雖然被視為官方回應，值得注意的是，該道歉僅發布於中國平台，並未出現在球員個人帳號或俱樂部全球社媒渠道。不少中國球迷因此認為，這是一次「區域性公關」，而非面向全球的正式道歉。

環球時報快評表示，無論是不是「一時疏忽」，皇馬都應刪除錯誤帖文，並向中國公眾誠懇道歉。皇馬如果真心尊重遇難者、尊重中國球迷、尊重國際社會普遍認同的一個中國原則，請公開糾正措辭，使用正確的說法：China's Xizang（中國西藏）。