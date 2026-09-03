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21死541失聯… 吉隆口岸原址插上五星旗 救援道路開通

中國新聞組／北京3日電
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吉隆口岸受災前後對比。(取材自長安街知事)
吉隆口岸受災前後對比。(取材自長安街知事)

AI摘要

文章摘要整理：

西藏吉隆口岸遭泥石流嚴重破壞，救援通道已搶通，數千名救援力量與機械持續在核心區展開深層搜救，目前已致21人遇難、541人失聯。

西藏吉隆口岸日前發生泥石流災害，整個吉隆河谷實際上經歷了兩次洪水和泥石流的侵襲，失聯人員和車輛被巨石和淤泥裹挾著，現在深埋巨石和淤泥之下。目前，吉隆口岸聯檢大樓原址已插上了五星旗，大型機械已完全進入吉隆受災核心區，機械將巨石和淤泥撥開，救援人員進一步探摸下面有沒有失聯人員的蹤跡，人機配合，加快搜尋失聯人員，挖出的石塊有的超1噸重、有的比人還高。而災害已致21人遇難，541人失聯，發現遺物847件。

綜合央視網、大風新聞、新華日報報導，2日上午10時，從吉隆鎮通往吉隆口岸的陸路救援通道實現暢通，大型車輛及機械設備可經216國道進入受災核心區，展開深層次搜救。航拍畫面顯示，多台設備已抵達吉隆口岸聯檢大樓位置開展搜救，原址位置已插上五星旗。

據報導，現場淤泥深厚，挖掘機部分履帶幾乎被淹沒，挖出的石塊有的超過1噸重，有的比人還高。吉隆口岸唯一倖存的水塔上方也留有厚厚淤泥，意味著泥石流曾一度將其淹沒。搜救犬、生命探測儀已就位，將根據需要展開深度搜尋。

吉隆口岸受災前後對比。(取材自長安街知事)
吉隆口岸受災前後對比。(取材自長安街知事)

據新華社報導，截至2日12時，災害已致21人遇難，仍有541人失聯，發現遺物847件。

另據西藏廣播電視台報導，2日下午3時30分左右，吉隆口岸核心受災區域，昔日的吉隆口岸聯檢大樓、備勤樓已被夷為平地，只剩殘垣斷壁和鋼筋，樓前停車場亦淤泥厚積，面目全非。

中國西藏新聞網報導，目前，救援工作累計投入救援力量2300餘人、搜救車輛400餘台次、搜救設備8000餘台套、無人機飛行800餘架次、空投物資裝備5.43噸，在核心區域布設照明燈具4台、低壓發電車1台、充電方艙1台，已有12座基站恢復通訊，為搜救工作提供堅強保障。

據報導，災害發生以來，累計投入336人次，在核心區域開展多輪拉網式、地毯式搜救，搜救面積累計達159.1萬平方米。道路搶通以來，十餘台機械設備進入核心區域，持續開展搜救。

吉隆口岸受災前後對比。(取材自長安街知事)
吉隆口岸受災前後對比。(取材自長安街知事)

精華 FAQ

  • 截至2日12時，災害已造成21人遇難、541人失聯，並發現847件遺物。現場仍持續進行拉網式與地毯式搜尋，希望盡快找到失聯者下落。

  • 2日上午10時，從吉隆鎮通往吉隆口岸的陸路救援通道實現暢通，216國道可供大型車輛與機械進入核心區，讓救援得以展開更深入的挖掘與搜尋。

  • 救援已累計投入2300餘人、400餘台次車輛、8000餘台套設備，並出動800餘架次無人機與空投物資5.43噸；同時已有12座基站恢復通訊，支援搜救進行。

五星旗

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