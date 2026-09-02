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中國終止30年優惠 外籍個人股息、利息、紅利9/1起課稅20%

中國新聞組╱北京2日電
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中國新規1日上路，要求外籍個人從外商投資企業取得的股息紅利所得，按照「利息、股息...
中國新規1日上路，要求外籍個人從外商投資企業取得的股息紅利所得，按照「利息、股息、紅利所得」繳納個人所得稅，適用20%稅率。(路透)

中國終止實施逾30年的外籍個人股息紅利免稅優惠。中國財政部、稅務總局公告指出，自9月1日起，外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，改按「利息、股息、紅利所得」項目繳納個人所得稅，適用20%稅率，意味著這項自1994年實施的稅收優惠正式走入歷史。

根據新規，外商投資企業向外籍個人支付股息、紅利時，應依法代扣代繳個人所得稅，並在支付所得次月15日內申報納稅。如果企業未依法扣繳，取得相關所得的外籍個人，則須在取得所得次年6月30日前自行繳納；若收到稅務機關限期繳稅通知，也須依指定期限完成納稅。

中國官方表示，1994年推出外籍個人股息紅利免稅政策，主要是為配合改革開放及吸引外商投資。不過，隨著中國推動「全國統一大市場」，官方近年逐步清理及規範各類稅收優惠，這項延續逾30年的外籍個人股息紅利免稅措施也因此取消。

中國官媒引述業內人士指出，取消優惠有助維護稅制公平與統一，推進全國統一大市場建設，也能堵塞部分稅收漏洞，更有效發揮稅收調節作用。

至於取消免稅會否降低外資企業對華投資意願，北京大學中國財稅研究中心主任劉怡表示影響有限，如今外資在中國決策已從稅收減免，轉向對超大規模市場、完善的產業體系、不斷優化的營商環境等因素的綜合考量。

報導並指出，歐美主要國家普遍對居民全球所得課稅，外籍投資者即使在中國享有股息免稅，回到母國後仍可能須補繳相關稅款。因此，取消中國境內免稅後，部分外籍個人在中國繳納的個人所得稅，可依各國稅制抵免海外稅款，實際稅負未必因此增加。

此次政策調整也被視為中國近年強化個人所得稅徵管的一環。今年以來，中國持續加強高收入自然人股息及境外所得管理，並陸續規範離岸信託等相關稅務。

分析認為，在經濟下行、地方財政壓力增加之際，北京持續收緊稅收優惠及加強徵管，除了追求稅制公平，也反映政府擴大稅源、增加財政收入的政策方向。

精華 FAQ

  • 中國取消的是外籍個人從外商投資企業取得股息、紅利的免稅優惠，未來改按「利息、股息、紅利所得」項目課徵個人所得稅，稅率為20%，顯示延續30年的優惠正式結束。

  • 外商投資企業支付股息、紅利時，必須依法代扣代繳個人所得稅，並在次月15日內申報；若企業未扣繳，外籍個人需在取得所得次年6/30前自行繳納，或依稅務通知期限補稅。

  • 官方表示，這是配合全國統一大市場與稅制清理規範，目的在於維護稅制公平、堵塞漏洞並增加稅收。分析認為，這也反映在經濟壓力下，北京持續擴大稅源與強化徵管。

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