克宮：普亭拋三方會談構想 11月APEC峰會或同桌川習

俄羅斯總統普亭 、美國總統川普與中國國家主席習近平 ，可能在11月於中國深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC ）峰會期間舉行三方會談。克里姆林宮發言人鄂夏柯夫9月1日證實，這項構想已在上海合作組織峰會期間被討論，若三國領導人最終都出席，便有機會安排會晤。

路透報導，鄂夏柯夫當天在吉爾吉斯首都比什凱克接受俄羅斯國營電視台詢問時表示，舉行類似三方會議的議題「確實討論過」。他透露，這項想法是普亭與習近平在上合組織峰會期間會談時提出，能否實現則取決於川普是否出席11月18日至19日舉行的APEC峰會。

鄂夏柯夫表示，普亭計畫出席APEC峰會，除了與習近平及川普分別舉行雙邊會談，也不排除進一步進行三方會晤。他說，如果三人依預期出席峰會，就具備舉行會談的條件。不過，目前白宮尚未對俄方說法作出回應。

若三方會談成行，將是美、俄、中三國最高領導人罕見同桌，外界預料可能涉及俄烏戰爭、美伊衝突、全球能源安全，以及攸關國際能源運輸的霍爾木茲海峽等議題。在中東與歐洲安全局勢持續緊張之際，三大國領導人若能直接對話，勢必受到國際社會高度關注。

與此同時，中國國防部宣布，中國、俄羅斯及蒙古國邊防部隊將於9月上旬舉行「邊防合作-2026」聯合演練，這是三方第二次舉行同系列聯訓。

中方表示，此次演練以防範、打擊邊境地區偵察破壞活動為課題，將進行聯合籌劃、搜索、打擊、抓捕及移交等訓練，目標是進一步鞏固三方戰略互信、深化邊防合作，共同維護邊境地區安全穩定。

俄、美、中高層可能尋求直接對話之際，中俄蒙同步強化邊境安全合作，顯示中國正透過高層外交與區域安全機制，多線推進與俄羅斯等國的戰略合作。