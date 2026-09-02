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川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

紐時：戰爭改寫權力版圖 助習近平掌握更大影響力

中國新聞組／北京2日電
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中國、俄羅斯、印度、伊朗等國領導人近日齊聚中亞出席上海合作組織峰會。紐約時報中文網分析指，俄烏戰爭與中東衝突反而讓中國在能源、貿易及外交上取得更大籌碼，習近平也因此擁有更多牽動國際局勢的槓桿。

習近平抵達吉爾吉斯斯坦首都比什凱克，與俄羅斯總統普亭、伊朗總統裴澤斯基安等同場。對北京而言，峰會不只是區域合作場合，也凸顯俄羅斯、伊朗在西方制裁下對中國的依賴。

報導指，西方試圖透過制裁孤立俄羅斯及伊朗，但中國龐大的市場與貿易網絡削弱此策略效果。

能源尤其成為北京的重要籌碼。中國持續進口俄羅斯與伊朗原油，既替兩國提供重要收入，也讓北京在能源供應與價格上擁有更多選擇。俄烏戰爭造成全球能源市場震盪之際，中國取得折扣俄油並增加庫存，也有助降低能源供應受到衝擊的風險。

川普則持續對俄羅斯及伊朗施壓，但北京並未因此大幅改變政策。紐時引述曾任拜登政府國安會中國與台灣事務高級主任的朱利安．格維爾茨指出，川普在習近平面前存在「信譽問題」，北京可能認為美國的威脅與承諾都存在變數。

不過，中國也刻意避免直接捲入戰爭。報導稱，北京願意增加貿易、能源合作及部分技術往來，卻不願派兵參與戰事。換言之，習近平更傾向利用衝突所產生的經濟需求擴大中國影響力。

峰會期間，習近平與普亭舉行雙邊會談，形容中俄關係前景「更加光明」。普亭則談及兩國免簽安排，以及中國貨輪首次定期通過北方海路，顯示中俄合作已從能源、貿易延伸至航運等戰略領域。

中國影響力擴大的另一焦點是中亞。俄羅斯受到制裁後，愈來愈依賴中亞國家作為進口與支付通道，伊朗也尋求透過當地建立替代貿易路線。過去長期處於俄羅斯勢力範圍的中亞，如今與中國經貿往來日益密切。習近平會見吉爾吉斯總統扎帕羅夫時也表示，雙方關係已「實現跨越式發展」。

紐時認為，戰爭正在暴露美國經濟制裁與外交孤立策略的局限，也讓中國的地緣政治價值更加突出。俄羅斯、伊朗及中亞國家對中國的需求增加，北京便取得更多外交與經濟談判空間。

對川普而言，這也形成兩難。華盛頓希望北京協助處理伊朗、北韓等問題，卻又必須維持脆弱的中美經貿休戰。習近平則在與川普會面前，先透過上海合作組織峰會展示中國擁有更多夥伴與選擇。

戰爭未讓中國直接成為參戰者，卻重新分配能源、貿易與外交力量。對習近平而言，真正增加的不是軍事版圖，而是中國在全球權力競逐中的槓桿與發言權。

精華 FAQ

  • 報導認為，俄烏戰爭與中東衝突讓中國在能源供應、貿易往來與外交協調上取得更多籌碼，進而提升習近平影響國際局勢的能力。

  • 因為中國擁有龐大市場與完整貿易網絡，能替俄羅斯與伊朗提供重要出口與支付管道，削弱西方制裁效果，也讓北京掌握更多交換條件。

  • 習近平透過與普亭及中亞領導人會面，展示中國擁有更多合作夥伴與替代選項，並藉此向川普與西方表明，北京在大國競逐中握有更大槓桿。

習近平 伊朗 普亭

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