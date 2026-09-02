習近平上合峰會發言暗批美：嚴防外部勢力干涉 會後轉抵埃及

習近平(中)和夫人彭麗媛1日抵達開羅國際機場時，埃及總統夫婦到場熱情迎接。(新華社)

中國國家主席習近平 1日在吉爾吉斯首都比斯凱克出席上海合作組織第26次峰會時，提出營造普遍安全環境等主張，並強調要嚴防「外部勢力」干涉各國內政、危害政治安全及破壞地區穩定。相關談話被認為是針對美國等西方國家在國際事務中的影響力，釋放中方反對強權政治及陣營對抗的訊號。

習近平當天上午在峰會發言提出四點主張，包括打擊「三股勢力」、毒品走私及電信詐騙等跨境犯罪，同時呼籲各國共同維護地區安全。下午舉行的「上合組織+」峰會，習近平進一步把話題延伸至全球治理。他強調，全球南方國家是推進世界多極化的重要力量，並主張透過共建「一帶一路」，進一步連結亞歐大陸多個經濟增長極。

習近平暗批美國稱，「絕大多數國家不認同強權政治、不希望衝突對抗、不願意封閉落後」，批評少數國家主導國際事務是「歷史不公」，認為「一國獨霸、幾方共治、集團政治」並非真正的多邊主義。他主張國際事務應由各國協商處理，國際規則也應由各國共同制定，並呼籲大國帶頭遵守規則、依法行事。

峰會期間，中國也宣布未來三年將與上合組織成員國共同實施100個科技合作項目，並推動成立口岸經濟合作、基礎教育合作等中心。會議共簽署28份成果文件，涵蓋安全及禁毒合作等議題。中國與吉爾吉斯的聯合聲明則指出，籌建「上海合作組織開發銀行」已取得重要進展。

峰會開始前的領導人合影環節，習近平與俄羅斯總統普亭、印度總理莫迪等人有所互動，莫迪還兩手分別握住普亭與習近平，三人一同寒暄。普亭則表示，上合組織成員應盡力避免任何可能引發軍事衝突的行為，並強調加強歐亞地區和平、穩定及貿易合作。

習近平結束上合峰會行程後，隨即轉往埃及 ，展開睽違10年的國事訪問，成為此次外交行程的另一焦點。法廣報導，習近平與夫人彭麗媛1日晚間抵達埃及首都開羅，埃及總統塞西夫婦親自前往機場迎接，兩國將就地區戰爭、貿易、投資等共同關切議題交換意見。

外界尤其關注伊朗局勢、荷莫茲海峽、紅海及加薩等中東戰略要地。分析指出，中國希望透過深化與埃及合作，增加在中東事務中的影響力；埃及則長期接受美國軍事援助，同時與中國維持密切經貿往來，在美中之間尋求戰略自主。

據報導，中埃雙方預計推動人工智慧、數據中心及蘇伊士運河經濟區等合作。中國對埃及長期保持大額貿易順差，並已在當地投入能源及基礎建設等多項計畫。習近平此次訪問也被視為北京在中東持續擴大經濟與外交布局的重要一步。

上海合作組織峰會1日在吉爾吉斯舉行，會前領導人合影時，習近平(左六)與普亭(右五)分別站在東道主吉爾吉斯總統扎帕羅夫(右六)兩旁。(新華社)