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西藏吉隆口岸核心區洪災前後對照圖駭人 僅存1建築

西藏吉隆口岸核心區洪災前後對照圖駭人 剩一僅存建築

中國新聞組／即時報導
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這座方形水塔是西藏吉隆口岸目前僅存的建築。(取自微博)
這座方形水塔是西藏吉隆口岸目前僅存的建築。(取自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

西藏吉隆口岸核心區在8月26日遭土石流重創，27處建築幾乎全毀，僅半山腰水塔倖存；災害則由尼泊爾側冰川斷裂引發。

據央視新聞報導，位處中國與尼泊爾邊界的西藏吉隆口岸核心區，在8月26日遭遇嚴重土石流災害後，目前唯一倖存的建築是半山腰一座距地面約20多公尺的方形水塔。除因這座水塔位置相對較高外，水塔一側有‌山峰遮擋‌，也削弱了土石流的衝擊。

對比之下，吉隆口岸近20公尺高共五層的主體建築則已完全消失，僅剩地基，部分建築殘骸更疑似被沖入尼泊爾境內河道。‌

這次災害的成因是尼泊爾一側藍塘里壤峰冰川斷裂引發冰岩崩，形成巨型土石流高速沖擊約22公里直達吉隆口岸，區域內約27處建築及附屬設施全數被夷為平地。‌‌

尼泊爾8月31日公布，截至當日上午，這次土石流災害導致的當地死亡人數已增至903人，失蹤人數亦大幅上調至4247人。中國30日曾公布，截至29日18時，災害共造成16人遇難、546人失聯，中國此後就未再更新災情。

在8月26日遭遇嚴重土石流災害後，吉隆口岸近20公尺高共五層的主體建築已完全消失...
在8月26日遭遇嚴重土石流災害後，吉隆口岸近20公尺高共五層的主體建築已完全消失。(取自微博)

在巨型土石流高速沖擊下，吉隆口岸約27處建築及附屬設施全數被夷為平地。(取自微博...
在巨型土石流高速沖擊下，吉隆口岸約27處建築及附屬設施全數被夷為平地。(取自微博)

冰川 尼泊爾

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