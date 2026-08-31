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中國時政評論員：美擬再加7.5%關稅 為川習會製造談判籌碼

記者張鈺琪／即時報導
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圖為美國總統川普（右）5月15日結束參觀北京中南海後，與中國國家主席習近平（左）...
圖為美國總統川普（右）5月15日結束參觀北京中南海後，與中國國家主席習近平（左）握手道別。（美聯社）

美國政府據報擬以「產能過剩」為由，對中國商品額外加徵7.5%關稅。中國時政評論員周成洋認為，美方選在中美元首會晤前夕釋出相關消息，意在製造談判籌碼、實施戰術施壓，也反映對中貿易戰未達預期後，美方不斷更換加稅理由的複雜心態。

彭博此前引述知情人士報導，美國政府正考慮以「產能過剩」為由，對中國商品額外加徵7.5%關稅，此舉將使川普第二任期內對中關稅整體水準回升至約20%。美方預計在9月24日前公布調查結果。

俄羅斯衛星通訊社報導，周成洋表示，美方今年已多次變換名目對中國加徵關稅，根本原因在於對中貿易戰效果未達預期，未能取得明顯優勢，只能不斷在既有法律框架中尋找新工具，以重建貿易壁壘，強推單邊主義與保護主義。

他指出，此前中美經貿磋商中，美方曾承諾對中替代性關稅上限不超過20%。此前已加徵12.5%，若再疊加此次7.5%，正好觸及這一「天花板」。他認為，這暴露美方「既想施壓、又試圖控制衝突升級」的矛盾心理，對內展示強硬，對外又不願徹底翻臉。

針對加稅消息釋出的時間點，周成洋表示，美方原定9月24日前公布結果，與習近平訪美行程重合。在元首會晤前夕釋出加稅風聲，意在提前製造籌碼、掌握談判主動權。

他表示，「關稅是美國總統手中為數不多可繞開國會、迅速見效的工具」，也反映美方希望在即將到來的會晤中達成重大事項。

面對美方持續施壓，周成洋認為，中方反制已從單一關稅對等，升級為更具針對性與威懾力的立體化體系，包括加強出口管制、制裁違規實體、啟動貿易安全審查、減少美國農產品採購，以及訴諸世界貿易組織等多邊機制，以維護自身合法權益。

周成洋說，從長期來看，外部摩擦反而可能加速中國產業自主化進程，降低對美依賴。中國正深耕新興市場、降低單一市場風險，同時加大對新能源、高端製造等核心技術的扶持，推動產業向高附加值升級。

他最後強調，中美之間存在摩擦屬正常現象，關鍵在於能否建立「積極、良性、持久且常態的穩定關係」。中國不主動挑起爭端，但也不懼挑釁。對於美方試探與施壓，中方底線始終清晰，「要談，大門敞開；要打，奉陪到底」。

中國商務部8月27日曾就美方相關舉措回應稱，看待產能問題要秉持全面、客觀、公正態度，不能以此為名行保護主義之實；美方以「產能過剩」為由對包括中國在內的16個經濟體發起301調查，將經貿問題政治化，是典型的單邊主義和保護主義行為，中方堅決反對。

精華 FAQ

  • 彭博引述消息稱，美國政府考慮以「產能過剩」為由，對中國商品額外加徵7.5%關稅，並預計在9月24日前公布調查結果。

  • 他認為這是刻意在元首會晤前夕製造談判籌碼、掌握主動權，透過戰術施壓迫使中方在會談中接受美方設定的議題與條件。

  • 周成洋稱，中方反制已升級為更具針對性的體系，包括加強出口管制、制裁違規實體、啟動貿易安全審查、減少美國農產品採購及訴諸WTO。

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