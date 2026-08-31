產值衝破230億 中國機器人加速出海 東協成最大出口市場

智能機器人生態出海大會8月28日至29日在廣西柳州市舉行，來自中國各地智能機器人行業專家、代表與東協各國來賓聚集，共商面向東協的智能機器人產業生態建設與海外市場合作。

中新社報導，大會期間，《共建面向東協智能機器人產業服務平台合作備忘錄》及多批次出海訂單、合作項目完成電子簽約。簽約內容涵蓋面向東協、俄羅斯 等地區的海外訂單以及中國多地產業投資項目，覆蓋機器人整機製造、核心零部件、新能源、顯示器件、智能科技等多個領域。

作為廣西最大、也是距離東協最近的工業城市之一，柳州市正搶抓東協市場機遇。中共 柳州市委書記張壯在會上介紹，柳州將人工智能終端及機器人產業作為新的支柱產業培育，全市人工智能終端及機器人規上工業企業達46家，2025年產值達到237.2億元（人民幣，下同），同比增長39.5%。

中國國家製造強國建設戰略諮詢委員會副主任蘇波指出，今年上半年中國工業機器人出口額達62.9億元，同比增長18.6%，其中東協市場為第一大出口區。

寮國駐南寧總領事館總領事翁巴努·西巴色期待，寮中在機器人領域深化合作。他指出，當前寮國優先發展人工智能、數位經濟和高科技產業，希望中國機器人企業赴寮國投資，賦能當地經濟發展，並藉助魯班工坊等職業教育項目加快當地數位化和智能化人才培養。