我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

音樂節被「摸胸」性騷擾？歌手陳粒：大家都喝了些酒

彭博：川普對伊朗發動經濟戰 考驗習近平普亭「安全俱樂部」

產值衝破230億 中國機器人加速出海 東協成最大出口市場

中國新聞組╱北京31日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

智能機器人生態出海大會8月28日至29日在廣西柳州市舉行，來自中國各地智能機器人行業專家、代表與東協各國來賓聚集，共商面向東協的智能機器人產業生態建設與海外市場合作。 　　

中新社報導，大會期間，《共建面向東協智能機器人產業服務平台合作備忘錄》及多批次出海訂單、合作項目完成電子簽約。簽約內容涵蓋面向東協、俄羅斯等地區的海外訂單以及中國多地產業投資項目，覆蓋機器人整機製造、核心零部件、新能源、顯示器件、智能科技等多個領域。

作為廣西最大、也是距離東協最近的工業城市之一，柳州市正搶抓東協市場機遇。中共柳州市委書記張壯在會上介紹，柳州將人工智能終端及機器人產業作為新的支柱產業培育，全市人工智能終端及機器人規上工業企業達46家，2025年產值達到237.2億元（人民幣，下同），同比增長39.5%。    

中國國家製造強國建設戰略諮詢委員會副主任蘇波指出，今年上半年中國工業機器人出口額達62.9億元，同比增長18.6%，其中東協市場為第一大出口區。

寮國駐南寧總領事館總領事翁巴努·西巴色期待，寮中在機器人領域深化合作。他指出，當前寮國優先發展人工智能、數位經濟和高科技產業，希望中國機器人企業赴寮國投資，賦能當地經濟發展，並藉助魯班工坊等職業教育項目加快當地數位化和智能化人才培養。

精華 FAQ

  • 大會於8月28日至29日在廣西柳州市舉行，聚集中國各地專家與東協來賓，重點討論面向東協的智能機器人產業生態建設與海外市場合作。

  • 會中完成合作備忘錄與多批次電子簽約，內容涵蓋東協、俄羅斯等地的海外訂單，以及中國多地投資項目，涉及機器人整機、零部件、新能源、顯示器件與智能科技等。

  • 上半年中國工業機器人出口額達62.9億元，年增18.6%，其中東協為第一大出口市場；柳州則把人工智能終端及機器人培育為新支柱產業，2025年產值達237.2億元。

俄羅斯 中共

上一則

四川德陽稻田 「種出」60公尺熊貓 視覺超震撼

下一則

外籍遊客暴增2.5倍 上海樂高樂園暑期人氣爆棚

延伸閱讀

全球人形機器人 中包辦97%產量 研究報告：前5強都中企

全球人形機器人 中包辦97%產量 研究報告：前5強都中企
產業升級 中國成功研製200項AI關鍵標準

產業升級 中國成功研製200項AI關鍵標準
炒菜、跑腿、剷貓砂 中國機器人預示「人機共生」

炒菜、跑腿、剷貓砂 中國機器人預示「人機共生」
中國人形機器人跨過「造不出來」階段 家庭普及再3至5年

中國人形機器人跨過「造不出來」階段 家庭普及再3至5年

熱門新聞

毛肚被點名是常被商家泡甲醛的食物之一。（取材自飯點資訊）

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

2026-08-25 06:30
中國國家主席習近平17日出席前領導人江澤民誕辰100周年大會發表演講。(美聯社)

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

2026-08-30 08:45
孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
因財產糾紛，孫宇晨(左)向景甜(右)及其父母提起民事訴訟超過3000萬，法院已受理並進行財產保全。（取材自X平台、微博）

孫宇晨追討3000萬彩禮 景甜最新回應：不會為錢出賣愛情

2026-08-27 21:13
賽考斯（左）抵達北京，於8月23日至9月1日訪問北京、內蒙古、河南三地。（中新社）

她20年前在美租他的房 美退休老師訪中與「女兒」重逢 憶最樸素的交流

2026-08-24 15:58

超人氣

更多 >
對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力
新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高

新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高
直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」
拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框
范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛

范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛