從「看見」到「聽見」地球 中版鷹眼360爭另一種遙感數據

中國版「鷹眼360」諦聽星座開始爭奪下一種遙感數據。(取材自觀察者網)

中國商業遙感衛星正在從「看見地球」，進一步走向「聽見地球」。長光衛星30日舉行諦聽01組A/B/C星出征儀式，這三顆由天津星瞰九州主導、長光衛星研製的商業衛星將於近期發射。此舉標誌著中國商業遙感衛星開啟全新數據層的商業化探索。

觀察者網報導，不同於傳統光學或雷達衛星拍攝地面「外形」，諦聽星座透過三星 編隊組網，能精準捕捉地球上的電磁頻譜並定位無線電發射源，尋找目標留下的「電子指紋」。這種天基射頻技術被視為「中國版HawkEye 360」（鷹眼360），雖然海外同類型技術多用於軍事電子偵察與戰場態勢感知，但諦聽星座目前公開規畫主要應用於無線電管理、海洋船舶、公共安全及鐵路等民用領域。

隨著光學與雷達遙感市場趨於飽和，商業航天競逐重點已從「拚衛星數量」轉向「爭奪稀缺數據」。射頻數據能與諦聽01組的發射不僅是一次技術驗證，更象徵中國商業航天正邁向提供高附加價值、差異化數據產品的新競爭時代。

中國商業航天的下一輪競爭，很可能不再只是「誰的星座更大」。而是當太空中的衛星愈來愈多以後，誰能夠獲取別人沒有的數據，並把這些數據變成客戶願意持續付費的產品。