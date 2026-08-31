我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

音樂節被「摸胸」性騷擾？歌手陳粒：大家都喝了些酒

彭博：川普對伊朗發動經濟戰 考驗習近平普亭「安全俱樂部」

從「看見」到「聽見」地球 中版鷹眼360爭另一種遙感數據

中國新聞組╱北京31日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國版「鷹眼360」諦聽星座開始爭奪下一種遙感數據。(取材自觀察者網)
中國版「鷹眼360」諦聽星座開始爭奪下一種遙感數據。(取材自觀察者網)

中國商業遙感衛星正在從「看見地球」，進一步走向「聽見地球」。長光衛星30日舉行諦聽01組A/B/C星出征儀式，這三顆由天津星瞰九州主導、長光衛星研製的商業衛星將於近期發射。此舉標誌著中國商業遙感衛星開啟全新數據層的商業化探索。

觀察者網報導，不同於傳統光學或雷達衛星拍攝地面「外形」，諦聽星座透過三星編隊組網，能精準捕捉地球上的電磁頻譜並定位無線電發射源，尋找目標留下的「電子指紋」。這種天基射頻技術被視為「中國版HawkEye 360」（鷹眼360），雖然海外同類型技術多用於軍事電子偵察與戰場態勢感知，但諦聽星座目前公開規畫主要應用於無線電管理、海洋船舶、公共安全及鐵路等民用領域。

隨著光學與雷達遙感市場趨於飽和，商業航天競逐重點已從「拚衛星數量」轉向「爭奪稀缺數據」。射頻數據能與諦聽01組的發射不僅是一次技術驗證，更象徵中國商業航天正邁向提供高附加價值、差異化數據產品的新競爭時代。

中國商業航天的下一輪競爭，很可能不再只是「誰的星座更大」。而是當太空中的衛星愈來愈多以後，誰能夠獲取別人沒有的數據，並把這些數據變成客戶願意持續付費的產品。

精華 FAQ

  • 傳統光學與雷達衛星主要是拍攝地表外形，諦聽星座則以三星編隊捕捉電磁頻譜，定位無線電發射源，藉由「電子指紋」提供不同層次的遙感數據。

  • 這3顆衛星由天津星瞰九州主導、長光衛星研製，已舉行出征儀式，預計將於近期發射，象徵中國商業遙感衛星進入新的數據層商業化階段。

  • 因為光學與雷達遙感市場逐漸飽和，未來競爭重點不再只是比衛星數量，而是比誰能取得別人沒有的稀缺數據，並把這些數據轉化為可持續付費的產品。

三星

上一則

外籍遊客暴增2.5倍 上海樂高樂園暑期人氣爆棚

下一則

北上求醫成風 港、深跨境轉診把餅做大 深體檢、港跟進治療

延伸閱讀

中國成功搭建地球和月球間隱形「高速太空光纖」

中國成功搭建地球和月球間隱形「高速太空光纖」
朱雀三號遙二發射成功 中國民營火箭首度實現一子級陸地回收

朱雀三號遙二發射成功 中國民營火箭首度實現一子級陸地回收
超40萬公里…中國實現地月激光通信 12秒下載8K高清圖

超40萬公里…中國實現地月激光通信 12秒下載8K高清圖
清理「太空垃圾」 能成為新商機？

清理「太空垃圾」 能成為新商機？

熱門新聞

毛肚被點名是常被商家泡甲醛的食物之一。（取材自飯點資訊）

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

2026-08-25 06:30
中國國家主席習近平17日出席前領導人江澤民誕辰100周年大會發表演講。(美聯社)

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

2026-08-30 08:45
孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
因財產糾紛，孫宇晨(左)向景甜(右)及其父母提起民事訴訟超過3000萬，法院已受理並進行財產保全。（取材自X平台、微博）

孫宇晨追討3000萬彩禮 景甜最新回應：不會為錢出賣愛情

2026-08-27 21:13
賽考斯（左）抵達北京，於8月23日至9月1日訪問北京、內蒙古、河南三地。（中新社）

她20年前在美租他的房 美退休老師訪中與「女兒」重逢 憶最樸素的交流

2026-08-24 15:58

超人氣

更多 >
對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力
新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高

新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高
直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」
拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框
范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛

范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛