轟20要來？美媒：新疆建超大型4機庫 料測試隱形轟炸機

新疆一處靠近羅布泊的空軍基地被衛星拍到大規模擴建，可能為測試轟20隱形轟炸機等做準備。(取材自微博)

中國新疆 靠近羅布泊的一處空軍基地近期持續擴建，美國軍事網站「戰區」（The War Zone）根據衛星影像分析指出，基地南側正在興建4座大型機庫及1條新的滑行道，設施規模可能是為測試轟20隱形戰略轟炸機等新一代大型航空器預作準備。不過，目前沒有證據證實轟20已在該基地測試或進駐。

「戰區」28日報導，衛星影像公司Planet Labs於27日拍攝的高解析度影像顯示，基地主跑道南端正興建一條與跑道平行的新滑行道，工程已接近完工。新滑行道可連接中央停機坪與主機庫，讓飛機減少沿跑道反向滑行，有助提高基地運作效率及多架軍機起降能力。

更受關注的是基地南部新增的4座大型機庫。報導引述地理情報研究專家席孟分析，其中3座位於南側停機坪，每座約80公尺長、40公尺寬，另1座位於更南側區域。這類大型機庫明顯不同於一般戰鬥機設施，足以容納較大型的戰術或戰略航空器。

這座基地位於新疆荒漠地區，靠近羅布泊，位置偏遠且周邊人口稀少，長期被外界視為中國重要飛行測試設施。基地近年擴建速度明顯加快，2023年擴大主要停機坪並增加大型機庫，2025年又增建多座供戰術固定翼軍機使用的機庫。外界並曾在基地發現殲-36、J-XDS等被認為與新一代戰機計畫有關的飛行器。

因此，「戰區」認為，最新興建的大型機庫可能不是單純服務現役戰機，而是為尺寸更大的新型航空器提供測試及維護空間。由於轟20自中國官方2016年首次證實正在研發後，長期受到外界關注，這次基地擴建也再次引發相關聯想。

不過，機庫尺寸本身並不能證明轟20將在此試飛。大型機庫同樣可能用於大型無人機、其他新型飛翼平台或尚未公開的航空器。

值得注意的是，羅布泊基地具備長跑道、偏遠環境及持續擴建的條件，若未來確有大型新型航空器進行測試，相關設施將可提供較大的機庫及起降空間。此次衛星影像揭露的工程，因而成為觀察中國新一代軍機研發進展的重要線索。

新疆一處靠近羅布泊的空軍基地被衛星拍到大規模擴建，可能為測試轟20隱形轟炸機等做準備。(取材自微博)