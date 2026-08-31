我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網史上最晚開賽紀錄：凌晨12點才開打 大威首輪遭淘汰

音樂節被「摸胸」性騷擾？歌手陳粒：大家都喝了些酒

轟20要來？美媒：新疆建超大型4機庫 料測試隱形轟炸機

中國新聞組╱北京31日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
新疆一處靠近羅布泊的空軍基地被衛星拍到大規模擴建，可能為測試轟20隱形轟炸機等做...
新疆一處靠近羅布泊的空軍基地被衛星拍到大規模擴建，可能為測試轟20隱形轟炸機等做準備。(取材自微博)

中國新疆靠近羅布泊的一處空軍基地近期持續擴建，美國軍事網站「戰區」（The War Zone）根據衛星影像分析指出，基地南側正在興建4座大型機庫及1條新的滑行道，設施規模可能是為測試轟20隱形戰略轟炸機等新一代大型航空器預作準備。不過，目前沒有證據證實轟20已在該基地測試或進駐。

「戰區」28日報導，衛星影像公司Planet Labs於27日拍攝的高解析度影像顯示，基地主跑道南端正興建一條與跑道平行的新滑行道，工程已接近完工。新滑行道可連接中央停機坪與主機庫，讓飛機減少沿跑道反向滑行，有助提高基地運作效率及多架軍機起降能力。

更受關注的是基地南部新增的4座大型機庫。報導引述地理情報研究專家席孟分析，其中3座位於南側停機坪，每座約80公尺長、40公尺寬，另1座位於更南側區域。這類大型機庫明顯不同於一般戰鬥機設施，足以容納較大型的戰術或戰略航空器。

這座基地位於新疆荒漠地區，靠近羅布泊，位置偏遠且周邊人口稀少，長期被外界視為中國重要飛行測試設施。基地近年擴建速度明顯加快，2023年擴大主要停機坪並增加大型機庫，2025年又增建多座供戰術固定翼軍機使用的機庫。外界並曾在基地發現殲-36、J-XDS等被認為與新一代戰機計畫有關的飛行器。

因此，「戰區」認為，最新興建的大型機庫可能不是單純服務現役戰機，而是為尺寸更大的新型航空器提供測試及維護空間。由於轟20自中國官方2016年首次證實正在研發後，長期受到外界關注，這次基地擴建也再次引發相關聯想。

不過，機庫尺寸本身並不能證明轟20將在此試飛。大型機庫同樣可能用於大型無人機、其他新型飛翼平台或尚未公開的航空器。

值得注意的是，羅布泊基地具備長跑道、偏遠環境及持續擴建的條件，若未來確有大型新型航空器進行測試，相關設施將可提供較大的機庫及起降空間。此次衛星影像揭露的工程，因而成為觀察中國新一代軍機研發進展的重要線索。

新疆一處靠近羅布泊的空軍基地被衛星拍到大規模擴建，可能為測試轟20隱形轟炸機等做...
新疆一處靠近羅布泊的空軍基地被衛星拍到大規模擴建，可能為測試轟20隱形轟炸機等做準備。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 衛星影像顯示，基地南側正在興建4座大型機庫與1條新的滑行道，工程已接近完工。這些設施可改善地面調度效率，也顯示基地仍在持續擴充。

  • 因為這些機庫尺寸明顯大於一般戰鬥機設施，可容納更大型的戰術或戰略航空器。加上羅布泊基地偏遠、跑道長、擴建持續，因而被視為新型轟炸機的可能測試地。

  • 沒有。報導明確指出，雖然外界推測這些設施可能為轟20或其他新型飛行器準備，但目前仍無證據證實轟20已在該基地試飛、測試或正式進駐。

新疆

上一則

吉隆口岸泥石流痕跡20樓高 淤泥裡找到的物品戳中人心

下一則

地緣政治+經濟利益矛盾 上合峰會表面和諧、暗流湧動

延伸閱讀

美媒：新疆試飛基地大規模擴建 可能為轟20測試鋪路

美媒：新疆試飛基地大規模擴建 可能為轟20測試鋪路
中國第4艘航艦最新衛星照曝光 美媒：跡象顯示將採核動力

中國第4艘航艦最新衛星照曝光 美媒：跡象顯示將採核動力
SpaceX建第三座星艦基地 預計2029年首次發射、可創路州上萬職缺

SpaceX建第三座星艦基地 預計2029年首次發射、可創路州上萬職缺
SpaceX將斥資千億美元打造新火箭基地 2027年動工

SpaceX將斥資千億美元打造新火箭基地 2027年動工

熱門新聞

毛肚被點名是常被商家泡甲醛的食物之一。（取材自飯點資訊）

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

2026-08-25 06:30
中國國家主席習近平17日出席前領導人江澤民誕辰100周年大會發表演講。(美聯社)

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

2026-08-30 08:45
孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
因財產糾紛，孫宇晨(左)向景甜(右)及其父母提起民事訴訟超過3000萬，法院已受理並進行財產保全。（取材自X平台、微博）

孫宇晨追討3000萬彩禮 景甜最新回應：不會為錢出賣愛情

2026-08-27 21:13
賽考斯（左）抵達北京，於8月23日至9月1日訪問北京、內蒙古、河南三地。（中新社）

她20年前在美租他的房 美退休老師訪中與「女兒」重逢 憶最樸素的交流

2026-08-24 15:58

超人氣

更多 >
對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力
新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高

新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高
直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」
拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框
范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛

范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛