我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網史上最晚開賽紀錄：凌晨12點才開打 大威首輪遭淘汰

音樂節被「摸胸」性騷擾？歌手陳粒：大家都喝了些酒

中女排亞錦賽不敵泰 直通奧運夢碎 「朱婷」衝熱搜曝原因

中國新聞組／北京31日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
沒參加此場賽事的朱婷登上微博熱搜。(新華社)
沒參加此場賽事的朱婷登上微博熱搜。(新華社)

2026年女排亞錦賽決賽昨在天津舉行，中國女排2：3不敵泰國女排，無緣直接鎖定2028年洛杉磯奧運會參賽資格。中國女排僅剩2條路去奧運：進世界盃前3+靠排名爭最後3席。

由於中國女排在第四局面臨落後高壓下連續丟分，球評和球迷檢討原因，認為是中國女排全場缺少一錘定音的人物，紛紛批評此次國家隊未選入朱婷是主要原因之一，「朱婷為何缺席」相關話題衝上熱搜第一。有網民對照朱婷在義大利女子甲組排球聯賽率隊奪冠，中國國家隊卻丟冠，諷刺相關規定把朱婷擋在國家隊門外。

此役首局中國隊慢熱，20：25先失一局；第二局17歲小將郭中楠替補發球輪成為奇兵，中國隊打出一波19：2的得分高潮，以25：11碾壓扳回；第三局25：23險勝，大比分2：1反超；但第四局一傳再度波動，18：25落敗；決勝局中國隊7平後連續丟分，10：15告負。莊宇珊在大腿抽筋後離場，吳夢潔關鍵分一傳失誤送出賽點，被視為是決勝局轉折。

根據洛杉磯奧運會女排席位分配規則，東道主美國隊自動獲得一個席位，五大洲的錦標賽冠軍各獲一個奧運席位，剩下的六個奧運名額將由2027年世界盃以及2028年世界女排聯賽分站賽結束後的世界排名來確定。因此，中國女排無緣提前鎖定洛杉磯奧運會門票。

賽後，主攻手吳夢潔賽後承認「泰國隊拚得很凶，看到了差距」，指出中方在比賽細節上表現不足，並表示需要在傳球等各方面改進提升。不少球迷也認為，全隊缺少一錘定音的人物，暴露出在高壓局面下缺乏穩定得分核心的問題。

沒多久，「朱婷為何缺席國家隊」話題迅速登上了微博熱搜榜首。據818體育報導，朱婷未獲選國家隊的直接原因是2026年未完成國內註冊，按規定不具備國家隊參賽資格，目前她仍在義甲其所效力的科內利亞諾隊，今年4月科內利亞諾實現義甲八連冠，朱婷扣球成功率46.4%，位列所有主攻手首位。

面對是否回歸國家隊的追問，朱婷曾哽咽表態「願為國效力」，後來又明確回答「沒考慮過」，標誌性的2號球衣也已由他人穿起。被認為是網暴、制度與球衣易主等多重裂痕讓她不願再代表國家隊出賽。

對此，網友們紛紛表示，「上屆奧運會資格賽，靠著朱婷救場，得以參加巴黎奧運」，「從這些運動員身上看劉翔就不難理解為什麼會這樣」，「球迷等的不是解釋，是公道」，「朱婷出國打球，但是國家隊需要的時候都回來了，是後來因為複雜原因才最終離開，背後藏著的可能是一整個被冷處理的事實」。

據了解，中國女排目前只剩兩條獲取洛杉磯奧運席位的通道，但均存在硬性競爭壓力。一是2027世界盃拿到前三名，二是世界盃拿不到前三，則拚世界排名搶最後3個席位。

亞洲女排錦標賽決賽，中國隊不敵泰國隊，無緣直通奧運。(取材自新民晚報)
亞洲女排錦標賽決賽，中國隊不敵泰國隊，無緣直通奧運。(取材自新民晚報)

亞洲女排錦標賽決賽，中國隊不敵泰國隊，無緣直通奧運。(中新社)
亞洲女排錦標賽決賽，中國隊不敵泰國隊，無緣直通奧運。(中新社)

精華 FAQ

  • 中國女排在2026年女排亞錦賽決賽以2：3不敵泰國，意味著無法透過這條路直接鎖定2028年洛杉磯奧運會參賽資格。

  • 中國隊雖一度2：1反超，但第四局一傳波動失守，決勝局又在7平後連續丟分，最終以10：15落敗，關鍵分把握不足成為轉折。

  • 報導指出，朱婷因2026年未完成國內註冊，按規定不具備國家隊資格，遂未入選。外界因此質疑制度與國家隊用人，並將她缺席視為失利原因之一。

奧運 洛杉磯奧運 洛杉磯

上一則

習近平抵吉爾吉斯 機場發表書面講話 將與普亭談天然氣管道

下一則

中國時政評論員：美擬再加7.5%關稅 為川習會製造談判籌碼

延伸閱讀

被逼「買斷」或「當教練上班」 奧運冠軍劉翔發文硬槓上海體育局

被逼「買斷」或「當教練上班」 奧運冠軍劉翔發文硬槓上海體育局
WNBA中國女將李月汝 作客金州女武神

WNBA中國女將李月汝 作客金州女武神
美網資格賽 鄭欽文首輪贏下「中國德比」：一場場找回狀態

美網資格賽 鄭欽文首輪贏下「中國德比」：一場場找回狀態
羽球世錦賽首日 球王石宇奇爆冷輸地主出局 現場歡聲雷動

羽球世錦賽首日 球王石宇奇爆冷輸地主出局 現場歡聲雷動

熱門新聞

毛肚被點名是常被商家泡甲醛的食物之一。（取材自飯點資訊）

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

2026-08-25 06:30
中國國家主席習近平17日出席前領導人江澤民誕辰100周年大會發表演講。(美聯社)

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

2026-08-30 08:45
孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
因財產糾紛，孫宇晨(左)向景甜(右)及其父母提起民事訴訟超過3000萬，法院已受理並進行財產保全。（取材自X平台、微博）

孫宇晨追討3000萬彩禮 景甜最新回應：不會為錢出賣愛情

2026-08-27 21:13
賽考斯（左）抵達北京，於8月23日至9月1日訪問北京、內蒙古、河南三地。（中新社）

她20年前在美租他的房 美退休老師訪中與「女兒」重逢 憶最樸素的交流

2026-08-24 15:58

超人氣

更多 >
對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力
新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高

新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高
直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」
拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框
范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛

范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛