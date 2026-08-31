新疆直通北冰洋 中俄哈研議開闢「北極走廊」

中東衝突持續，紅海、荷莫茲海峽 等重要航運通道屢受地緣政治影響，中國、俄羅斯與哈薩克 正研議開闢另一條運輸路線。港媒南華早報報導，中俄正研究以額爾齊斯河、鄂畢河水系為核心的河海聯運通道，從中國新疆 出發，經哈薩克、俄羅斯，最終通往北冰洋。這項構想目前仍在討論階段，中國官方尚未公開表態。

報導指出，這條運輸走廊的核心是全長約4248公里的額爾齊斯河，發源於新疆，流經哈薩克後匯入俄羅斯鄂畢河，最後注入北冰洋。若計畫成形，將為中國內陸地區增加一條通往北極的物流通道，也可在傳統海運航線受到戰爭、制裁或其他地緣風險干擾時，提供替代選項。

事實上，開發額爾齊斯河航運並非全新構想。哈薩克多年來推動鄂畢河—額爾齊斯河水運體系，2025年中哈交通部長聯席會議並簽署戰略合作框架協議，明確共建「俄—哈—中」多式聯運走廊，計畫開通哈薩克科納耶夫市至中國伊寧市的內河航線。哈方也計畫將額爾齊斯河年貨運量由目前約150萬噸提高至250萬噸。

俄羅斯方面則已將鄂畢河—額爾齊斯水系納入「跨北極運輸走廊」戰略。分析認為，這項構想與俄羅斯希望加強對華物流及能源合作、降低對歐洲市場依賴的方向一致；對中國而言，則有助分散對馬六甲、荷莫茲海峽等海上咽喉的依賴。

不過，要把這條河道真正發展成國際運輸大動脈，仍有不少現實障礙。額爾齊斯河部分河段冬季結冰，並面臨季節性低水位及泥沙淤積問題，需要持續疏浚；同時，中國沿海貨物若要經新疆接入河運，也必須完善鐵路、港口及物流設施。

此外，若進一步銜接北方海航道，船舶仍須經過白令海峽，難以完全排除地緣政治風險。因此，額爾齊斯河走廊目前更適合作為北極運輸的備援方案，而非立即取代既有海運。真正能否落地，關鍵仍在於中俄哈三國的投資規模、基礎建設及長期合作意願。