地緣政治+經濟利益矛盾 上合峰會表面和諧、暗流湧動

習近平(中左)30日抵吉爾吉斯，出席上合組織峰會，吉爾吉斯總統扎帕羅夫(中右)在機場迎接。(美聯社)

中國國家主席習近平 30日抵達吉爾吉斯首都比什凱克，出席2026年上海合作組織（SCO）峰會。這場適逢上合組織成立25周年的峰會，預計有10多國元首出席，習近平並將與俄羅斯總統普亭、印度 總理莫迪及伊朗 總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）等領袖會晤。表面上各國共同強調合作，但在中國、俄羅斯、印度及伊朗等成員之間，地緣政治與經濟利益的矛盾仍然存在，「 表面看似和諧，底下暗流湧動」。

法廣報導，上合組織目前涵蓋約全球40%人口，北京將其視為推動多極國際秩序的重要平台，希望藉由峰會展現影響力，降低美國在國際事務中的主導地位。除正式成員外，上合組織還有15個「對話夥伴」，包括土耳其、沙烏地阿拉伯及卡達，另有阿富汗、蒙古2個觀察員國，影響範圍持續擴大。

然而，組織內部並非鐵板一塊。中國與俄羅斯雖維持密切合作，但雙方在中亞仍存在一定競爭；此外，印度對中國抱持戒心，且與巴基斯坦長期存在矛盾；伊朗則希望透過與中國、俄羅斯等國加強合作，尋找突破西方制裁的空間。這些分歧，使上合組織的團結程度受到外界關注。

俄烏戰爭與中東衝突也為峰會增添複雜因素。俄羅斯與伊朗近年軍事、經濟合作明顯深化，美國總統川普並曾警告莫斯科及北京不要向伊朗提供武器。普亭與裴澤斯基安此次會晤，以及習近平與各國領袖的雙邊接觸，都可能涉及烏克蘭及中東局勢。

習近平此行除出席峰會，也將對吉爾吉斯進行國事訪問。他日前在當地媒體發表署名文章，呼籲中吉加強協作，反對霸權主義、單邊主義及陣營對抗。

峰會後，習近平還將前往埃及，展開十年來首次訪埃行程。在中東局勢持續動盪之際，北京除希望維護能源供應與貿易通道，也將進一步擴大在埃及的經濟與科技影響力。從中亞到中東，這趟行程也被視為中國展現外交影響力、推動多極世界布局的重要一站。