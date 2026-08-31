習近平抵吉爾吉斯 機場發表書面講話 將與普亭談天然氣管道

習近平(左)和夫人彭麗媛30日抵吉爾吉斯出席上合組織峰會，吉爾吉斯總統扎帕羅夫(右)在機場熱情迎接。(新華社)

中國國家主席習近平 搭乘專機於當地時間30日下午抵達吉爾吉斯首都比什凱克，應總統扎帕羅夫邀請，出席2026年上海合作組織峰會，並對吉爾吉斯進行國事訪問。習近平在機場發表書面講話，表示很高興時隔七年再次訪問吉爾吉斯，並強調中吉兩國近年合作迎來快速發展的「黃金期」，此行將與扎帕羅夫就雙邊關係、各領域合作及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，為構建中吉命運共同體擘畫新藍圖。

新華社報導，習近平表示，這是他第三次到訪吉爾吉斯，對這個中亞國家感到十分親切。他指出，中吉傳統友好源遠流長，巍峨的天山見證兩國人民跨越千年的友好交往史。兩國建交34年來，儘管國際局勢不斷變化，中吉關係始終保持穩定發展，目前已提升至全面戰略夥伴關係。

他說，近年來中吉合作快速發展，雙邊貿易額及兩國人員往來再創新高，中吉烏鐵路等重大項目也順利推進。習近平並表示，期待出席上合組織比什凱克峰會，與各方共同總結上合組織成立25年的發展經驗，共商合作大計。

報導指出，習近平與夫人彭麗媛抵達機場時，扎帕羅夫夫婦親自迎接，扎帕羅夫並向彭麗媛獻花。當地女青年依傳統禮節向習近平夫婦獻上傳統麵點及蜂蜜，禮兵列於紅毯兩側致敬。兩國元首夫婦還共同觀看傳統樂器彈唱、獵鷹、獵犬、傳統武士方陣、馬隊及氈房等文化展示，當地青少年並演唱中國歌曲。

在習近平訪吉之際，中吉經貿合作也受到關注。2025年中吉貿易額達272億美元，年增19.8%，創下歷史新高。雙方近年持續加強交通、能源、數字經濟及清潔能源等領域合作，其中中吉烏鐵路被視為「一帶一路」框架下的重要互聯互通項目。鐵路從中國新疆喀什出發，經吉爾吉斯通往烏茲別克斯坦，完成後可進一步提升中亞地區物流及經貿往來。

此次峰會另一項焦點，是習近平今天將與俄羅斯總統普亭 舉行會談，討論外界關注已久的「西伯利亞力量2號」天然氣 管道計畫，甚至可能觸及相關協議是否能最終敲定。

據報導，「西伯利亞力量2號」全長約2600公里，規畫從俄羅斯西伯利亞經蒙古通往中國，每年可向中國輸送約500億立方公尺天然氣。對俄羅斯而言，這項計畫有助於開拓中國市場，降低俄烏戰爭後歐洲天然氣需求下降的衝擊；對中國而言，增加陸路管道天然氣供應，也有助分散能源進口及海上運輸風險。

不過，管道計畫已延宕多年，供氣價格、投資比例及建設成本分攤等商業條件仍是談判關鍵。中俄目前已有「西伯利亞力量」管道供氣，年輸氣量達380億立方公尺。若「西伯利亞力量2號」最終落地，將進一步擴大俄羅斯對華管道天然氣供應規模。

吉爾吉斯傳統武士方陣親迎習近平。(新華社)