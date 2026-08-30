「有沒有人」 吉隆口岸拉網式排查 沿途衣物碎片怵目驚心

沿岸樹枝掛滿被泥漿包裹住的衣物。（視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 吉隆口岸遭山洪泥石流重創，兩地死失蹤逾3600人。

吉隆口岸遭山洪泥石流重創，兩地死失蹤逾3600人。 重點二： 救援隊拉網式搜救並搶通G216國道，距國門僅1公里。

救援隊拉網式搜救並搶通G216國道，距國門僅1公里。 重點三：現場滿布淤泥巨石與衣物碎片，尚未偵測到生命信號。

中尼邊境 26日爆發大規模山洪及泥石流，截至29日晚，綜合中國和尼泊爾 兩方統計，兩國死亡和失蹤合計已超過3600人。中國派出救援隊挺進災區，開展拉網式不間斷搜救，G216國道已搶通2.6公里，距國門剩最後一公里。吉隆口岸所有建築被夷為平地，地面遍布淤泥、巨石，樹枝掛滿包裹泥漿的疑遇難者的衣服碎片，怵目驚心。救援人員在深度及腰淤泥中徒步搜索，徒手清開碎渣與鋼筋，一邊不停呼喊「有沒有人」，尚未偵測到生命信號。

截至29日10時30分許，西藏吉隆泥石流災害已發生72小時。綜合新華社、央視新聞等多家中國媒體報導，應急管理部調派中國安能工程力量持續開展道路搶通作業，投入60名技術人員與挖掘機、裝載機等14台套工程救援裝備，全力搶通往吉隆口岸的G216國道，但因損毀嚴重，山谷地帶施工場地狹小、挖機操作受限。截至29日下午17時的最新消息顯示，G216國道已搶通2.6公里，還有約1公里即可打通國門的道路。

29日中午，中國救援隊四川省消防救援總隊成都陸地搜救重型隊，持續在吉隆口岸泥石流災害現場開展廢墟搜救，隊員們克服複雜地形與高原環境，對核心區域展開細緻勘查、拉網式排查，消防救援隊伍一邊搜索，一邊不停呼喊：「有沒有人？」

據成都陸地搜救重型隊隊長李雷廷表示，現場幾乎看不到完整的建築結構，大部分木質材料、輕質構件被沖刷殆盡，只剩下大塊混凝土基礎、地梁和裸露扭曲的鋼筋骨架散落在河道兩側，中國救援隊伍歷經8個多小時翻山越嶺徒步抵達吉隆口岸，要從上百米高的懸崖游繩下降，多名隊員被荊棘劃傷、裝備被泥水浸透。

現場照片顯示，口岸及周邊滿地石塊和泥漿，河岸山坡樹枝上掛滿了各種雜物，其中有大批滿是泥漿的衣服碎片，其中一處樹枝就掛著十幾片，而且顏色和布料都不同，疑似是來自多名遇難者身上的衣物，研判是泥石流巨大的破壞力量將遇難者身上衣物撕扯成碎片 。

由於現場條件惡劣，雷達探測儀尚未未探測到生命信號，視像生命探測儀則難以探入，搜救工作只能依靠搜救隊員和搜救犬推進。下一步預計切除裸露的鋼筋，挖掘更深層的砂石。為加強次生災害監測防範，搜救現場布設邊坡雷達等監測設備，繼續以衛星遙感、無人機、現場監測等實時監測次生災害風險。

西藏軍區某陸航旅昨緊急出動兩架直升機赴吉隆口岸執行救災物資投送任務；救援隊昨天凌晨已救出熱索村群眾2人。

中國救援人員29日在吉隆縣泥石流災害現場，對重點區域進行細緻勘查、拉網式排查，持續開展不間斷搜救作業。（新華社）