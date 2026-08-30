中尼邊境泥石流╱發現第2處堰塞湖 若潰決衝擊大

尼泊爾錯堅河匯入普熱普強藏布的交匯處的堰塞湖。（取材自中國新聞周刊 ／受訪者提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中尼邊境泥石流後，已確認至少出現2處堰塞湖。

中尼邊境泥石流後，已確認至少出現2處堰塞湖。 重點二： 新發現的堰塞湖02位於上游高位，潰決風險受關注。

新發現的堰塞湖02位於上游高位，潰決風險受關注。 重點三：中國動用多顆衛星與無人機持續監測並支援研判。

尼泊爾 與中國西藏交界的喜馬拉雅山 區26日發生大規模泥石流，災害造成道路及周邊區域受影響，災後可能形成的堰塞湖及其潰決風險受到各界關注。中國方面持續利用衛星及無人機進行監測，目前已確認災區至少存在兩處堰塞湖，其中位於上游、海拔較高的新堰塞湖02，可能成為後續防災監測重點。

據微信 公眾號「梁溪發布」及環球時報報導，江蘇無錫梁溪區落地企業、國內商業衛星公司天儀空間聯合大楚空間科技（甘肅）有限公司，緊急調動「神啟號02」SAR衛星，28日12時41分取得災區第二批應急影像。

衛星影像顯示，除前期應急數據已識別的堰塞湖01外，此次影像在泥石流災害路徑上游又發現堰塞湖02，兩處堰塞湖相距約5公里。影像分析顯示，堰塞湖02靠近尼泊爾境內冰巖崩塌源區，湖體呈封閉狀暗色區域，輪廓清晰，具有崩塌堆積物堵塞溝谷形成湖泊的特徵。

相關技術人員表示，堰塞湖02形成於高位溝谷，堰塞壩主要由鬆散堆積物構成，因此存在潛在次生災害風險。隨後，「巢湖一號」衛星於28日23時56分接續展開應急觀測，取得吉隆口岸及災害影響區域高分辨率SAR影像，對兩處堰塞湖及泥石流受災路徑進一步復核。相關影像及解譯成果已提供中國應急救援及科研單位，作為災情研判與應急處置參考。

另據中國新聞周刊報導，中南大學地球科學與信息物理學院教授、國際歐亞科學院院士吳立新指出，新發現的堰塞湖02位於冰巖崩塌發生處正下方，與堰塞湖01高差約2000公尺。中國自然資源航空物探遙感中心正高級工程師郭兆成接受央視新聞採訪時表示，新堰塞湖面積可能達十幾萬平方公尺。

此外，西部戰區空軍無人機即時回傳畫面顯示，受災區域附近雪山曾發生雪崩，初步測量約有5萬立方公尺冰屑匯入位置較高的堰塞湖。吳立新表示，目前堰塞湖02水量尚不多，估計平均深度不超過10公尺，但由於湖泊位置較高，具有較大的勢能，一旦發生潰決，可能對下方堰塞湖造成較大衝擊。

至於較早發現的堰塞湖01，位於尼泊爾錯堅河匯入普熱普強藏布的交匯處附近，距離吉隆口岸東側約13公里，海拔約2950公尺，蓄水量約250多萬立方公尺。目前堰塞體正在緩慢過流，湖泊水量逐步下降。

央視新聞報導，根據29日7時38分取得的衛星遙感影像，堰塞湖01湖面面積約9.9萬平方公尺，較28日12時減少約5000平方公尺，較27日則減少約2.1萬平方公尺。隨著下游堰塞湖01水位逐步下降，多方救援力量仍持續進行人員搜救及道路搶通。