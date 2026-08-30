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「災難源頭在尼泊爾」 中控災區資訊 只聽得到官方消息

編譯周辰陽／綜合報導
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拉薩消防救援機動支隊陸地搜尋隊伍15人29日繼續在吉隆口岸受災核心區開展搜索救援...
拉薩消防救援機動支隊陸地搜尋隊伍15人29日繼續在吉隆口岸受災核心區開展搜索救援任務。 （新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國強調災難源頭在尼泊爾一側，淡化西藏受災責任。
  • 重點二：官方嚴控西藏災情資訊，外界難見倖存者與民間影像。
  • 重點三：北京同時向尼泊爾致哀援助，並公布有限救災與傷亡數據。

尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅山區26日發生暴洪與泥石流，中國國家主席習近平28日向尼泊爾總統致哀，並承諾支持尼泊爾援助工作。但與此同時，中國官方試圖強調災難源頭位於尼泊爾一側，並對西藏災情資訊實施管制。

紐約時報報導，中國官媒指出，這是習近平在山洪爆發後，首次向尼泊爾政府發出訊息。他向尼國總統鮑德爾（Ram Chandra Paudel）表示，兩國地理相連、「命運與共」，相信兩國人民能攜手克服災難、重建家園。

根據紐時分析的衛星影像，這場土石流很可能是尼泊爾朗塘里壤峰（Langtang Lirung）一座冰川崩塌所造成。中國自然資源部27日公布所謂「基本災害鏈」，稱洪水由尼泊爾一場高海拔雪崩引發，沿吉隆藏布河流入中國，夷平一處邊境口岸後又轉回尼泊爾，摧毀當地村莊。幾乎所有中國官方聲明與官媒都使用類似措辭。

紐時指出，社群媒體流傳北京應為災難及大量死者和失蹤者負責的說法。批評人士在沒有證據下，指控中方未在雪崩後發布預警，或在西藏興建水力發電大壩，導致喜馬拉雅山區地層不穩。

然而，中方目前僅證實西藏有5人死亡、558人失蹤，公布的細節寥寥無幾。紐時指出，北京試圖塑造相關敘事，符合控制危機資訊的一貫方式。BBC中國特派記者畢克（Laura Bicker）指出，北京長年鎮壓西藏抗議活動，有時甚至訴諸暴力，並被控嚴重侵犯人權。在這樣的歷史背景下，光是「西藏」這個名稱就會引來審查人員注意。

儘管中國官方每天更新死傷、失蹤人數及救援進展，但相較於世界各地流傳的大量災情資訊，中國的網路防火牆格外明顯。官方消息以外細節很少，幾乎沒有西藏倖存者敘述、民眾拍攝的災難及災後畫面，也聽不到失蹤者家屬的聲音。

畢克指出，這並非北京不關心。中國國務院總理李強很快前往災區視察，但外界可能視為較低調的反應，是為了維護習近平最在意的維穩。她認為，中共可能擔心救災應對或未能事先預見災難引發不滿，也可能憂心悲劇成為凝聚人群的因素。

災難發生僅數小時後，中共便動員基層力量，遏止因當局處理泥石流方式而出現的不滿跡象。當地黨辦公室通知要求「全力維護社會秩序，確保災區穩定和民眾信心」。表現良好者將獲獎勵，表現不佳者則「將被追究責任」。

另外，中國外長王毅29日與尼泊爾外長坎乃爾（Shisir Khanal）通電話。王毅表示，中方對尼泊爾援助正在落實，包括緊急現匯援助和人道主義援助。

據新華社報導，王毅稱，中方已與尼泊爾分享災區影像、衛星和水文數據等重要訊息，包括上游堰塞湖預警訊息。對在中方一側滯留的尼泊爾公民，中方已作出妥善安排，將協助他們盡快返尼，感謝並希望尼泊爾繼續救助轉移在尼的中國公民。

圖為未發生洪災前的吉隆口岸。（新華社）
圖為未發生洪災前的吉隆口岸。（新華社）

精華 FAQ

  • 中國官方與官媒一致強調，洪水與泥石流源自尼泊爾一側的高海拔雪崩或冰川崩塌，再沿河流入中國西藏，藉此淡化外界對中方責任的質疑。

  • 報導指出，中國僅公布少量官方數據與救援進展，幾乎看不到西藏倖存者、民眾拍攝畫面或失蹤者家屬聲音，顯示災情資訊被嚴格控管。

  • 習近平向尼泊爾總統致哀並承諾支持救援，王毅也與尼泊爾外長通話，稱已提供現匯與人道援助，並分享影像、衛星及水文等預警資訊。

尼泊爾 喜馬拉雅山 習近平

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