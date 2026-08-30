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被列涉軍黑名單 長鑫存儲提告美方：缺乏證據

記者陳湘瑾／綜合報導
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中國DRAM大廠長鑫存儲不滿遭美國國防部列為大陸軍工企業黑名單，向美國法院提告，...
中國DRAM大廠長鑫存儲不滿遭美國國防部列為大陸軍工企業黑名單，向美國法院提告，主張相關決定武斷、缺乏證據，並侵犯正當程序權利，要求撤銷認定並移出名單。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：長鑫存儲不滿遭美國列入涉軍黑名單，已向法院提告。
  • 重點二：公司主張美方決定武斷、缺乏證據，且侵犯正當程序權利。
  • 重點三：長鑫存儲盼移出名單，惟美國出口管制仍增添國際化變數。

中國DRAM廠長鑫存儲不滿遭美國國防部列為軍工企業黑名單，向美國法院提告，主張相關決定武斷、缺乏證據，並侵犯正當程序權利，要求撤銷認定並移出名單。長鑫存儲正積極拓展海外市場，長期希望進軍美國，但美國出口管制等地緣政治風險，仍為其國際化布局增添變數。

長鑫存儲在拜登政府時期被認定為「中國軍事企業」。今年2月，美國國防部最新修改的貿易黑名單當中，一度去除長鑫存儲與長江存儲這兩家記憶體大廠。不過，就在外界注意到新名單後沒多久，美國國防部便撤下這份建議更新名單。

路透報導，長鑫存儲在訴狀中表示「長鑫存儲與中國軍方沒有關聯」、「長鑫存儲設計、生產和銷售DRAM晶片，是供民用及商業用途，而非軍事用途」。

法院文件顯示，長鑫存儲尋求推翻這項認定，並將公司從美國國防部的名單中移除。遭列入該名單可能導致政府採購方面的限制，並損害公司聲譽。

這起訴訟是在美國哥倫比亞特區聯邦地方法院提出，被告包括美國國防部、國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）、副國防部長范伯格（Steve Feinberg），以及負責工業基礎政策的助理國防部長卡德Michael Cadenazzi。

長鑫存儲這次提起的訴訟，與其他中國企業採取的法律行動類似。今年6月，阿里巴巴也因被列入美國國防部認定與中國軍方有關聯的企業名單，而對美國政府提起訴訟。

路透此前報導，長鑫存儲長期而言希望進入美國市場。日前，市場調查機構Counterpoint Research指出，長鑫存儲近期市占率持續提升，加上蘋果業務機會、全球出口需求恢復以及即將進軍HBM市場等因素，公司未來增長具備較好的發展前景。

精華 FAQ

  • 長鑫存儲認為自己被列入「中國軍事企業」名單缺乏證據，且美方決定武斷，還侵犯公司正當程序權利，因此要求法院推翻認定並將其移出名單。

  • 遭列入該名單可能導致政府採購限制，並損害企業聲譽，進一步增加其海外業務拓展難度，也讓國際客戶與合作夥伴更加謹慎。

  • 長鑫存儲正積極拓展海外市場，長期也希望進入美國，但涉軍黑名單與美國出口管制使其國際化布局充滿變數，成為公司擴張的主要障礙。

國防部

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