我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

費德勒躋身網球名人堂 約克維奇致意：沒有人比你值得榮耀

19.5萬月租LA豪宅 科技富豪身分成謎

中國在西沙群島填海造陸、填補戰略空白 越南抗議

記者廖士鋒／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
路透查閱的衛星圖像顯示，在有主權爭議的南海，一座靠近西沙群島羚羊礁的小島上出現新...
路透查閱的衛星圖像顯示，在有主權爭議的南海，一座靠近西沙群島羚羊礁的小島上出現新設施。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國在西沙鴨公島與羚羊礁持續填海造陸。
  • 重點二：越南強烈抗議並稱相關工程屬非法無效。
  • 重點三：中方稱建設為補位強化管控，回應周邊局勢。

中國最近又在南海部分島礁填海造陸，路透近日接連披露中國在實控的西沙鴨公島、羚羊礁進行造島工程，引發越南的反對與關切。分析稱，中國最近的造島目的是在填補戰略空白、強化常態化管控並回應周邊局勢變化。

據越通社，越南外交部發言人范秋姮28日表示，越南堅決反對中國在越南「黃沙群島」（西沙群島）「海參礁」（中稱羚羊礁）和「甲魚島」（中稱鴨公島）開展非法填海造地活動，並已就此提出嚴正交涉，要求立即停止有關活動。范秋姮聲稱，越南擁有充分的歷史證據和法律依據，充分證明越南據國際法對包括「海參礁」和「甲魚島」在內的「黃沙群島」擁有主權，「未經越南方面許可，外國在黃沙群島，包括海參礁和甲魚島開展的任何活動均屬非法、無效」。

路透26日報導，據衛星影像鴨公島上發現新的設施，可能是早期預警雷達設施。19日路透還報導，中國已在羚羊礁完成第一階段建設工程，這表明南海已成為中國與美國及其盟友之間日益軍事化的競爭舞台，雙方都在爭奪未來任何與台灣有關的衝突中可能發揮關鍵作用的優勢。

去年底以來中方大力推進羚羊礁等西沙島礁填海造陸，面積已達六平方公里，中國外交部發言人林劍3月曾回應指，「中國在自己的領土上開展必要的建設是為了改善島上居民的居住和生活條件，服務地方經濟發展」。近日官媒環球時報進一步引述專家指出，「經過多年建設」，羚羊礁目前建有海水淡化廠和發電站的基礎設施，進出羚羊礁的航道完成疏浚通航，漁民定居點也已建成，中方專家更聲稱，中國嚴格在國際法框架內開展南海島礁建，羚羊礁的建設具有和平性質，惠及公眾。

有中國專家分析指，2015年後中國對南沙大規模填海造島已暫停，目前的行動聚焦在既有實控島礁的基礎設施完善與區域補位。其中羚羊礁即在填補戰略盲區，羚羊礁此前為漁民簡易定居點，擴建後可與永興島、中建島構成西沙新支撐三角，打通西沙至南沙的態勢感知與快速回應通道。

另一目的是應對周邊挑釁升級，今年以來菲律賓在仁愛礁坐灘軍艦加固、多次衝撞中國海警，美菲軍事合作深化，島礁擴建可通過實體存在提升前沿預警、執法介入與應急支援能力。

不僅中國加速南海島礁建設，越南也在其實控島礁如火如荼擴建，美國智庫戰略與國際研究中心下屬「亞洲海事透明倡議」今年5月曾披露，越南控制的所有21個南沙島礁現在都有人工造地，與四年前相比呈現重大變化，越南在南沙新增約216公頃的土地，有望趕上甚至可能超過北京的造島規模。

精華 FAQ

  • 路透披露，中國近期在實控的西沙鴨公島與羚羊礁推進造島工程，還出現疑似雷達等新設施。越南隨即表示堅決反對，並就此向中方提出嚴正交涉。

  • 越南外交部稱，越南對黃沙群島擁有充分歷史證據與法律依據，主張鴨公島和羚羊礁屬越南主權範圍，未經越南許可的外國活動都屬非法、無效，並要求中方立刻停止。

  • 分析認為，中國此舉主要是填補戰略盲區、完善既有實控島礁的支援能力，並強化常態化管控；同時也被視為回應菲律賓、美國及周邊局勢升級，提升前沿預警與快速反應能力。

越南

上一則

上合組織峰會8月31日吉爾吉斯登場 習近平將與普亭會談

下一則

香港宏福苑大火波及 大埔浸信會公立學校翻新重生

延伸閱讀

彭博：中國擴大在台灣東部海域活動 企圖建立半永久存在

彭博：中國擴大在台灣東部海域活動 企圖建立半永久存在
專家之眼／南海黃岩島的「紙上領海基線」?

專家之眼／南海黃岩島的「紙上領海基線」?
中擬在南海建「機器人堡壘」 空中、海面、水下協同作戰

中擬在南海建「機器人堡壘」 空中、海面、水下協同作戰
中240小時過境免簽 增吉爾吉斯、越南 進海南30天免簽

中240小時過境免簽 增吉爾吉斯、越南 進海南30天免簽

熱門新聞

毛肚被點名是常被商家泡甲醛的食物之一。（取材自飯點資訊）

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

2026-08-25 06:30
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
一名浙江男子住破房、穿20元衣服，20年攢下789萬元，卻在短短數天內被騙光。（視頻截圖）

浙江男節儉20年存800萬元 想炒股6天被騙光 還遭諷「你是最大客戶」

2026-08-22 21:13
因財產糾紛，孫宇晨(左)向景甜(右)及其父母提起民事訴訟超過3000萬，法院已受理並進行財產保全。（取材自X平台、微博）

孫宇晨追討3000萬彩禮 景甜最新回應：不會為錢出賣愛情

2026-08-27 21:13
賽考斯（左）抵達北京，於8月23日至9月1日訪問北京、內蒙古、河南三地。（中新社）

她20年前在美租他的房 美退休老師訪中與「女兒」重逢 憶最樸素的交流

2026-08-24 15:58

超人氣

更多 >
銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處
景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」

景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」
「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲

「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲
傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商

傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商
涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照

涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照