上合組織峰會8月31日吉爾吉斯登場 習近平將與普亭會談

上海合作組織（上合組織）成立25周年峰會將於8月31日至9月1日在吉爾吉斯首都比什凱克舉行，俄羅斯總統普亭 、中國國家主席習近平 、伊朗 總統裴澤斯基安、印度總理莫迪及巴基斯坦總理夏立夫等十多國領袖將出席。普亭與習近平預計31日舉行雙邊會談，雙方將討論雙邊合作及國際熱點議題。

綜合媒體報導，普亭也預計與裴澤斯基安舉行會談。俄羅斯與伊朗近年因烏克蘭戰爭及西方制裁，持續深化軍事與經濟合作；在美國與伊朗關係緊張之際，俄中伊三方互動受到國際關注。美國總統川普也曾警告俄羅斯與中國不要向伊朗提供武器。

習普會談的重點之一可能是「西伯利亞力量2號」天然氣管道。這項全長約2600公里、規畫年輸氣量500億立方公尺的工程，預計經蒙古將俄羅斯天然氣輸往中國。俄烏戰爭後，俄羅斯對歐洲天然氣出口大幅下降，因此希望透過該管道擴大中國市場。

不過，中俄目前仍存在天然氣價格、融資及投資比例等分歧。中國天然氣進口來源多元，對俄氣並無迫切需求，談判籌碼相對有利；俄羅斯則亟需新的大型出口市場。

普亭此次出席峰會期間將舉行多場雙邊會談，習近平除參加上合組織峰會，也將對吉爾吉斯進行國是訪問。分析認為，此次峰會除聚焦中俄能源合作，也將反映中國、俄羅斯及伊朗在多極世界與全球治理議題上的共同立場。