上合組織峰會8月31日吉爾吉斯登場 習近平將與普亭會談
上海合作組織（上合組織）成立25周年峰會將於8月31日至9月1日在吉爾吉斯首都比什凱克舉行，俄羅斯總統普亭、中國國家主席習近平、伊朗總統裴澤斯基安、印度總理莫迪及巴基斯坦總理夏立夫等十多國領袖將出席。普亭與習近平預計31日舉行雙邊會談，雙方將討論雙邊合作及國際熱點議題。
綜合媒體報導，普亭也預計與裴澤斯基安舉行會談。俄羅斯與伊朗近年因烏克蘭戰爭及西方制裁，持續深化軍事與經濟合作；在美國與伊朗關係緊張之際，俄中伊三方互動受到國際關注。美國總統川普也曾警告俄羅斯與中國不要向伊朗提供武器。
習普會談的重點之一可能是「西伯利亞力量2號」天然氣管道。這項全長約2600公里、規畫年輸氣量500億立方公尺的工程，預計經蒙古將俄羅斯天然氣輸往中國。俄烏戰爭後，俄羅斯對歐洲天然氣出口大幅下降，因此希望透過該管道擴大中國市場。
不過，中俄目前仍存在天然氣價格、融資及投資比例等分歧。中國天然氣進口來源多元，對俄氣並無迫切需求，談判籌碼相對有利；俄羅斯則亟需新的大型出口市場。
普亭此次出席峰會期間將舉行多場雙邊會談，習近平除參加上合組織峰會，也將對吉爾吉斯進行國是訪問。分析認為，此次峰會除聚焦中俄能源合作，也將反映中國、俄羅斯及伊朗在多極世界與全球治理議題上的共同立場。
峰會將於8月31日至9月1日在吉爾吉斯首都比什凱克舉行，普亭、習近平、伊朗總統裴澤斯基安、印度總理莫迪與巴基斯坦總理夏立夫等十多國領袖都將出席。 雙方預計在31日舉行雙邊會談，重點包括中俄合作、國際熱點議題，以及西伯利亞力量2號天然氣管道的推進與價格、融資、投資比例等分歧。 因俄羅斯在烏克蘭戰爭與西方制裁下加深與伊朗合作，而美伊關係仍緊張，俄中伊三方互動因而受到關注，也反映多極世界與全球治理上的共同立場。
精華 FAQ
峰會將於8月31日至9月1日在吉爾吉斯首都比什凱克舉行，普亭、習近平、伊朗總統裴澤斯基安、印度總理莫迪與巴基斯坦總理夏立夫等十多國領袖都將出席。
雙方預計在31日舉行雙邊會談，重點包括中俄合作、國際熱點議題，以及西伯利亞力量2號天然氣管道的推進與價格、融資、投資比例等分歧。
因俄羅斯在烏克蘭戰爭與西方制裁下加深與伊朗合作，而美伊關係仍緊張，俄中伊三方互動因而受到關注，也反映多極世界與全球治理上的共同立場。
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