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史瓦帝尼動盪 北京最高級別安全警示 籲僑民盡速撤離

中國新聞組／北京30日電
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非洲國家史瓦帝尼（中譯斯威士蘭）最近因國內局勢動盪，中國外交部26日發出最高級別的安全警示，呼籲在其境內的中國公民與機構盡速撤離至安全地區。

中國外交部26日例行記者會上，彭博社記者提問斯史瓦帝尼治安情況，及示警考量是否因中國未與史國建交有關？

中國外交部發言人林劍回應，當前史瓦帝尼安全形勢複雜，電詐網賭犯罪活動猖獗，社會治安等風險極高。發布安全提醒是世界各國慣常做法。他說，中國此前也發布過類似的安全提醒。有鑑於當前史瓦帝尼社會治安的風險極高，中國政府為確保本國公民安全，穩慎評估後發布了安全提醒。

史瓦帝尼是非洲最後一個絕對君主制國家，2021年6月發生一場‌要求政治改革、反對君主專制的全國性抗議浪潮‌，但遭政府開槍鎮壓。官方事後報告稱有46人死亡（包含二名兒童）及245人遭槍傷。但民間與人權團體（如人權觀察HRW）估計死傷人數更高，實際死亡人數80人以上，並有數百人受傷或失蹤。

2023年1月，史瓦帝尼知名人權律師圖拉尼在自宅遭人近距離槍殺身亡，其妻兒在家目睹此血腥場面，此案迄未偵破，事後引發鄰國的抗議與聲援。台灣獨立媒體「關鍵評論」曾專訪圖拉尼妻子塔內萊，她說，台灣經濟富裕，不需要獨裁者的支持，但卻持續金援史瓦帝尼，想從史瓦帝尼得到什麼回報？她認為，台灣為了國際認同而支持侵犯人權的獨裁者，這點「非常令人不安也言行不一」。

精華 FAQ

  • 中方表示，史瓦帝尼當前安全形勢複雜，電詐、網賭等犯罪活動猖獗，社會治安風險極高，因此基於保障中國公民安全，才發布最高級別警示並建議撤離。

  • 中國外交部呼籲在史瓦帝尼的中國公民與機構，盡速撤離至安全地區，以降低因局勢動盪、治安惡化及其他安全風險可能帶來的人身與財產損失。

  • 史瓦帝尼在2021年曾爆發要求政治改革的全國抗議，遭政府鎮壓；2023年知名人權律師圖拉尼遭槍殺未破案，持續引發鄰國與人權團體關注。

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