中在南海三大礁現代化設施俱全 空中、海上多種交通工具

中國十多年前在南沙造島，已在多個島礁建成可停靠大型民航客機起降的機場跑道。圖為南方航空客機於2016年7月飛抵美濟島。（新華社）

中國方面在2012年7月正式成立三沙市，駐地西沙群島的永興島，並在南沙群島的美濟礁、渚碧礁、永暑礁大興土木，成為中國在南沙建造的「三大礁」，面積也遠大於群島中唯一的天然島嶼、由台灣實控的太平島，上述三個島礁被中國民間稱為「南沙鐵三角」，至目前都已建成大型且多樣化的現代化基礎設施。

以渚碧礁為例，1988年中國方面實控以來，從竹棚高腳屋、到鐵皮高腳屋、鋼筋混泥土碉堡，再到2015年以來的大規模填海造陸，目前島礁上已有多棟大型建築、機場、醫院、超市、電影院等各式設施。至於永暑礁、美濟礁也都有類似的相關建設。除了民航客機曾成功降落之外，解放軍大型運輸機「運20」也在2021年9月被首次披露已降落南海島礁運送老兵返鄉，環球時報當時說，該型機可降落在永暑礁、渚碧礁、美濟礁其中任一機場。

據港媒南華早報早前公布的衛星影像統計，填海造陸後美濟礁面積為5.58公里、渚碧礁3.95平方公里、永暑礁2.74平方公里，三島礁加總已逾十平方公里。

在生活上，共軍南部戰區2023年3月對外公布，永暑礁、渚碧礁、美濟礁軍營超市皆已建成並投入運營，商品有400多種。

軍方並稱，十年來「島礁官兵生活發生了翻天覆地的變化」，三大礁醫院和新型醫療船部署南沙，冷鏈補給讓官兵們食品更加豐富空中、海上多種交通工具方便出行。

值得注意的是，今年8月南華早報曾披露，「中國海警學院」與大連海事大學研究人員提出一項前沿防禦構想，未來可能在南海島礁部署由空中、海面和水下無人平台協同作戰的「機器人堡壘」，以應對日益嚴峻的低成本無人機群攻擊挑戰，相關研究甫發布於中國船舶重工集團公司第716研究所主辦的一份武器期刊。