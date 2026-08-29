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不滿被美列黑名單 長鑫存儲提告：「軍工企業」認定武斷

記者陳湘瑾／即時報導
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中國DRAM大廠長鑫存儲不滿遭美國國防部列為大陸軍工企業黑名單，向美國法院提告，...
中國DRAM大廠長鑫存儲不滿遭美國國防部列為大陸軍工企業黑名單，向美國法院提告，主張相關決定武斷、缺乏證據，並侵犯正當程序權利，要求撤銷認定並移出名單。（路透）

中國DRAM大廠長鑫存儲不滿遭美國國防部列為中國軍工企業黑名單，向美國法院提告，主張相關決定武斷、缺乏證據，並侵犯正當程序權利，要求撤銷認定並移出名單。長鑫正積極拓展海外市場，長期希望進軍美國，但美國出口管制等地緣政治風險，仍為其國際化布局增添變數。

長鑫存儲在拜登政府時期被認定為「中國軍事企業」。今年2月，美國國防部最新修改的貿易黑名單當中，一度去除長鑫存儲與長江存儲這記憶體大廠。不過，就在外界注意到新名單後沒多久，美國國防部便撤下這份建議更新名單。

路透報導，長鑫存儲在訴訟中表示「長鑫存儲與中國軍方沒有關聯」、「長鑫存儲設計、生產和銷售DRAM晶片，是供民用及商業用途，而非軍事用途」。

法院文件顯示，長鑫存儲尋求推翻這項認定，並將公司從美國國防部的名單中移除。遭列入該名單可能導致政府採購方面的限制，並損害公司聲譽。

美國國防部在一份聲明中「依照政策，國防部不會對待審或正在進行中的訴訟發表評論。」

這起訴訟是在美國哥倫比亞特區聯邦地方法院提出，被告包括美國國防部、國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）、副國防部長范伯格（Steve Feinberg），以及負責工業基礎政策的助理國防部長卡德Michael Cadenazzi。

長鑫存儲主張，美國國防部的決定「武斷」，缺乏證據支持，並侵犯公司的正當程序權利。

長鑫存儲這次提起的訴訟，與其他中國企業採取的法律行動類似。今年6月，中國科技及電商巨頭阿里巴巴也因被列入美國國防部認定與中國軍方有關聯的企業名單，而對美國政府提起訴訟。

路透此前報導，長鑫存儲長期而言希望進入美國市場。

日前，市場調查機構Counterpoint Research指出，長鑫存儲近期市占率持續提升，加上蘋果業務機會、全球出口需求恢復以及即將進軍HBM市場等因素，公司未來增長具備較好的發展前景。不過，美國持續收緊的出口管制以及HBM產品尚未實現大規模量產，使市場仍難以準確評估其與國際同行之間的估值水平。

精華 FAQ

  • 長鑫存儲認為美國國防部將其列為中國軍工企業的決定武斷、缺乏證據，且侵犯正當程序權利，因此請求法院撤銷認定並將公司移出名單。

  • 公司表示自己與中國軍方沒有關聯，業務是設計、生產與銷售DRAM晶片，主要供民用與商業用途，並非軍事用途。

  • 若持續被列名，長鑫可能面臨政府採購限制，企業聲譽也會受損；同時其進軍美國市場與海外擴張計畫，仍會受到出口管制與地緣政治風險牽制。

國防部

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