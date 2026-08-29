我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾洪災至少623死 遺體塞爆太平間 48小時恐爆公衛危機

景甜捲代孕官非 AI也湊熱鬧神還原狗血劇 網嫌男主太帥

落馬7個月…張又俠、劉振立免軍委職 習親信鍾紹軍證實出事

中國新聞組╱北京29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國前國家軍委副主席張又俠。(路透)
中國前國家軍委副主席張又俠。(路透)

中國14屆全國人大常委會第24次會議28日在北京閉幕，會議表決決定免去張又俠的中國國家中央軍事委員會副主席、劉振立的國家軍委委員職務。兩人今年1月遭宣布涉嫌「嚴重違紀違法」並接受調查，時隔約7個月後，正式遭國家機構層級解職。

新華社報導，會議同時表決通過代表資格審查報告，終止張又俠、劉振立的全國人大代表資格。張又俠原為中共中央政治局委員、中央軍委副主席，劉振立則兼任中央軍委聯合參謀部參謀長，兩人均是解放軍高層核心將領。

今年1月24日，中國國防部公告稱，張又俠、劉振立涉嫌「嚴重違紀違法」遭調查。隨後「解放軍報」社論指兩人「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」，但官方至今未公布具體違紀違法內容、涉案金額或後續司法處理。

中共中央軍委與中國國家軍委採「一套班子、兩塊牌子」，此次全國人大常委會處理的是兩人在國家軍委的職務。至於兩人是否已被免去中共中央軍委職務，官方目前尚未公布相關決定。

張又俠、劉振立落馬後，中國軍方高層持續出現人事變動。根據官方資料，原國防大學政委、中央軍委辦公廳主任鍾紹軍也被終止全國人大代表資格。鍾紹軍長期擔任習近平身邊幕僚，2013年進入中央軍委辦公廳，曾被外界視為習近平在軍中的重要親信。此次代表資格遭終止，是官方首次確認他在人大層面的重大變動，但尚未公布其是否遭立案調查。

外界注意到，張又俠與劉振立遭免職後，國家軍委公開在任成員僅剩中共中央軍委主席習近平及副主席張升民，官方也未同步公布兩人的接任人選。美國之音引述分析認為，近期軍方人事處理可能不只針對張又俠本人，也涉及清除其在軍中的人脈與影響力。

張又俠被調查前是習近平之下軍方排名最高的副主席之一，劉振立則掌握聯合作戰指揮等核心事務。兩人同時落馬並遭正式解職，被視為近年中國軍隊高層整肅持續深化的重要訊號。

精華 FAQ

  • 中國14屆全國人大常委會第24次會議表決決定，正式免去張又俠的國家中央軍事委員會副主席職務，以及劉振立的國家軍委委員職務，並同步終止兩人的全國人大代表資格。

  • 兩人今年1月被中國國防部公告指涉嫌「嚴重違紀違法」並接受調查，但官方至今未公布具體違紀違法內容、涉案金額，也未交代後續是否進入司法程序。

  • 鍾紹軍的全國人大代表資格被終止，顯示他也出現重大人事變動，但官方未證實是否受查。報導認為，近期軍方調整不只針對張又俠本人，可能也在清理其人脈與影響力。

國防部 中共 張又俠

上一則

盲目刷證？湖北21歲男大生3年考100證 網質疑：含金不多

下一則

保母買房也伸手…前湖北省委書記蔣超良受賄7.46億 一審死緩

延伸閱讀

落馬7個月後 張又俠、劉振立被免去中國國家軍委職務

落馬7個月後 張又俠、劉振立被免去中國國家軍委職務
解放軍上將趙宗岐被撤政協委員資格 港媒：捲入反腐風暴

解放軍上將趙宗岐被撤政協委員資格 港媒：捲入反腐風暴
新冠遭免職…前湖北省委書記蔣超良受賄7.46億 判死緩

新冠遭免職…前湖北省委書記蔣超良受賄7.46億 判死緩
向民間徵集腐敗證據 北京：徵求火箭軍部隊違規採購問題

向民間徵集腐敗證據 北京：徵求火箭軍部隊違規採購問題

熱門新聞

毛肚被點名是常被商家泡甲醛的食物之一。（取材自飯點資訊）

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

2026-08-25 06:30
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
「安踏」前執行長徐陽今年7月15日以「家庭原因」為由辭任後，本月18日宣布舉家遷居美國洛杉磯。（取材自微博）

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

2026-08-20 20:49
一名浙江男子住破房、穿20元衣服，20年攢下789萬元，卻在短短數天內被騙光。（視頻截圖）

浙江男節儉20年存800萬元 想炒股6天被騙光 還遭諷「你是最大客戶」

2026-08-22 21:13
孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
因財產糾紛，孫宇晨(左)向景甜(右)及其父母提起民事訴訟超過3000萬，法院已受理並進行財產保全。（取材自X平台、微博）

孫宇晨追討3000萬彩禮 景甜最新回應：不會為錢出賣愛情

2026-08-27 21:13

超人氣

更多 >
變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」
把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？
好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元

好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元
美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包

美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包
她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點

她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點