落馬7個月…張又俠、劉振立免軍委職 習親信鍾紹軍證實出事

中國前國家軍委副主席張又俠。(路透)

中國14屆全國人大常委會第24次會議28日在北京閉幕，會議表決決定免去張又俠 的中國國家中央軍事委員會副主席、劉振立的國家軍委委員職務。兩人今年1月遭宣布涉嫌「嚴重違紀違法」並接受調查，時隔約7個月後，正式遭國家機構層級解職。

新華社報導，會議同時表決通過代表資格審查報告，終止張又俠、劉振立的全國人大代表資格。張又俠原為中共 中央政治局委員、中央軍委副主席，劉振立則兼任中央軍委聯合參謀部參謀長，兩人均是解放軍高層核心將領。

今年1月24日，中國國防部 公告稱，張又俠、劉振立涉嫌「嚴重違紀違法」遭調查。隨後「解放軍報」社論指兩人「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」，但官方至今未公布具體違紀違法內容、涉案金額或後續司法處理。

中共中央軍委與中國國家軍委採「一套班子、兩塊牌子」，此次全國人大常委會處理的是兩人在國家軍委的職務。至於兩人是否已被免去中共中央軍委職務，官方目前尚未公布相關決定。

張又俠、劉振立落馬後，中國軍方高層持續出現人事變動。根據官方資料，原國防大學政委、中央軍委辦公廳主任鍾紹軍也被終止全國人大代表資格。鍾紹軍長期擔任習近平身邊幕僚，2013年進入中央軍委辦公廳，曾被外界視為習近平在軍中的重要親信。此次代表資格遭終止，是官方首次確認他在人大層面的重大變動，但尚未公布其是否遭立案調查。

外界注意到，張又俠與劉振立遭免職後，國家軍委公開在任成員僅剩中共中央軍委主席習近平及副主席張升民，官方也未同步公布兩人的接任人選。美國之音引述分析認為，近期軍方人事處理可能不只針對張又俠本人，也涉及清除其在軍中的人脈與影響力。

張又俠被調查前是習近平之下軍方排名最高的副主席之一，劉振立則掌握聯合作戰指揮等核心事務。兩人同時落馬並遭正式解職，被視為近年中國軍隊高層整肅持續深化的重要訊號。