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保母買房也伸手…前湖北省委書記蔣超良受賄7.46億 一審死緩

中國新聞組╱北京29日電
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蔣超良。(中新社)
蔣超良。(中新社)

新冠疫情期間遭免職的前湖北省委書記蔣超良，因受賄7.46億餘元(人民幣，下同)，28日被江蘇省南京市中級人民法院一審判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身、沒收個人全部財產；死緩期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

每日經濟新聞報導，蔣超良1995年至2025年間，利用擔任中國農業銀行、交通銀行、國家開發銀行高層，以及吉林省長、湖北省委書記等職務便利，為相關人士在企業經營、貸款審批、工程承攬、職務晉升等方面提供幫助，非法收受財物共計7.46億餘元。法院認為其受賄數額特別巨大，並造成國家和人民利益特別重大損失，依法應判死刑。

不過，蔣超良到案後如實供述，主動交代大部分未掌握的受賄事實，並檢舉他人重大犯罪且查證屬實，另有部分犯罪未遂、認罪悔罪及積極退贓等情節，因此判處死刑但不立即執行，死緩期滿後終身監禁。

中紀委專題片披露，蔣超良的腐敗還延伸至家族；商人李遠光自1990年代起長期「圍獵」蔣超良，從逢年過節向其母親送錢，到替蔣家處理孩子上學、父母就醫等大小事務，甚至家裡保母要買房，蔣超良也找李遠光掏錢。李遠光原本準備50萬元，最後拿出60萬元，還表示可讓保母添購家具。

隨蔣超良官位升高，李遠光的利益輸送逐步擴大；2011年，時任中國農業銀行董事長的蔣超良協助其取得大額ATM採購合約；李遠光也讓蔣超良弟弟以低成本甚至零成本方式「入股」公司。蔣超良後任湖北省委書記，兩名弟弟又介入工程項目，成為商人向其輸送利益的管道。

2020年2月，武漢爆發新冠疫情約1個月後，蔣超良被免去湖北省委書記，轉任全國人大職務。2025年2月，他因涉嫌嚴重違紀違法接受調查，同年10月遭「雙開」並移送司法。此次判決也凸顯中共近年整治「一把手」腐敗及家族式利益輸送的力度。

精華 FAQ

  • 南京市中級人民法院一審判處蔣超良死刑、緩期2年執行，並剝奪政治權利終身、沒收個人全部財產；死緩期滿後依法減為無期徒刑，且終身監禁，不得減刑、假釋。

  • 法院認定他在農業銀行、交通銀行、國開行及吉林、湖北等職務上，為他人在企業經營、貸款審批、工程承攬、職務晉升等方面提供幫助，非法收受財物共計7.46億餘元。

  • 中紀委專題片披露，商人李遠光長期「圍獵」蔣超良，不僅替其家人處理上學、就醫等事，連保母買房也出資；之後還涉及ATM採購合約、弟弟低成本入股及工程項目。

貸款 疫情 死刑

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