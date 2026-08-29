陸慷見日議員團…中喊撤「台灣有事」論 日促改善稀土出口

中日關係因日本首相高市早苗 去年11月「台灣有事 」論持續降溫之際，日本跨黨派國會議員團27日在北京會見中共中央對外聯絡部副部長陸慷，這也是中日關係惡化後，日本國會議員團首次訪中並與中共高層官員直接會談。不過，雙方在台灣問題等議題上立場依舊尖銳，陸慷表示，盼日本當政者恪守中日四個政治文件各項原則，以實際行動為中日關係克服困難創造條件。

日本「中道改革聯合」宣傳委員長、眾議員伊佐進一率團訪中，成員包括自民黨籍前厚生勞動副大臣橋本岳及公明黨籍參議員川村雄大。伊佐會後向媒體透露，陸慷明確表示，只要高市不撤回「台灣有事」論，中方就不會改變對日政策。

據中國官方發布的會談內容，陸慷表示，目前中日關係「陷入嚴重困難」，癥結十分清楚，歷史及台灣等重大原則問題涉及中日關係政治基礎與兩國間基本信義。他要求日本朝野政黨及政界人士推動日本當政者恪守中日四個政治文件各項原則，真正做到以史為鑑，並按照「一個中國原則」處理台灣問題，以實際行動為中日關係克服困難創造條件。

伊佐則表示，日方對當前中日關係陷入困難深感憂慮，希望持續與中國保持溝通，為改善雙邊關係發揮作用。雙方也談及重啟青年及文化交流，並認為面對面接觸有助於營造關係正常化的氛圍。

但會談並非一片和諧；法新社引述伊佐說法指出，雙方在會談期間「多次激烈交鋒」，中方展現強硬立場，日方除表達對台灣問題的立場，也提出希望中國盡早釋放遭拘押的日本人，並要求改善稀土 出口許可停滯問題，同時對中國軍機、軍艦在東海及南海活動擴大表達關切。針對中方批評日本防衛政策為「新型軍國主義」，日方也予以反駁。

此次訪問原本被外界視為緩解中日緊張關係的契機，但核心分歧並未化解。伊佐坦言，雙方雖認同此次訪中有助為關係正常化營造氣氛，但若期待11月深圳APEC期間進一步推動日中領導人會談，「事情並沒有那麼簡單」。最終，日方訪華團黯然回國。