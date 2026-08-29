我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾洪災至少623死 遺體塞爆太平間 48小時恐爆公衛危機

景甜捲代孕官非 AI也湊熱鬧神還原狗血劇 網嫌男主太帥

陸慷見日議員團…中喊撤「台灣有事」論 日促改善稀土出口

中國新聞組╱北京29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

中日關係因日本首相高市早苗去年11月「台灣有事」論持續降溫之際，日本跨黨派國會議員團27日在北京會見中共中央對外聯絡部副部長陸慷，這也是中日關係惡化後，日本國會議員團首次訪中並與中共高層官員直接會談。不過，雙方在台灣問題等議題上立場依舊尖銳，陸慷表示，盼日本當政者恪守中日四個政治文件各項原則，以實際行動為中日關係克服困難創造條件。

日本「中道改革聯合」宣傳委員長、眾議員伊佐進一率團訪中，成員包括自民黨籍前厚生勞動副大臣橋本岳及公明黨籍參議員川村雄大。伊佐會後向媒體透露，陸慷明確表示，只要高市不撤回「台灣有事」論，中方就不會改變對日政策。

據中國官方發布的會談內容，陸慷表示，目前中日關係「陷入嚴重困難」，癥結十分清楚，歷史及台灣等重大原則問題涉及中日關係政治基礎與兩國間基本信義。他要求日本朝野政黨及政界人士推動日本當政者恪守中日四個政治文件各項原則，真正做到以史為鑑，並按照「一個中國原則」處理台灣問題，以實際行動為中日關係克服困難創造條件。

伊佐則表示，日方對當前中日關係陷入困難深感憂慮，希望持續與中國保持溝通，為改善雙邊關係發揮作用。雙方也談及重啟青年及文化交流，並認為面對面接觸有助於營造關係正常化的氛圍。

但會談並非一片和諧；法新社引述伊佐說法指出，雙方在會談期間「多次激烈交鋒」，中方展現強硬立場，日方除表達對台灣問題的立場，也提出希望中國盡早釋放遭拘押的日本人，並要求改善稀土出口許可停滯問題，同時對中國軍機、軍艦在東海及南海活動擴大表達關切。針對中方批評日本防衛政策為「新型軍國主義」，日方也予以反駁。

此次訪問原本被外界視為緩解中日緊張關係的契機，但核心分歧並未化解。伊佐坦言，雙方雖認同此次訪中有助為關係正常化營造氣氛，但若期待11月深圳APEC期間進一步推動日中領導人會談，「事情並沒有那麼簡單」。最終，日方訪華團黯然回國。

精華 FAQ

  • 日本跨黨派國會議員團27日在北京會見中共中央對外聯絡部副部長陸慷，這也是中日關係惡化後，日本國會議員團首次訪中並與中共高層官員直接會談。

  • 陸慷明確表示，只要高市早苗不撤回「台灣有事」論，中方就不會改變對日政策，並要求日本當政者恪守中日4個政治文件與一個中國原則。

  • 日方除表達台灣立場，也要求中國盡早釋放遭拘押的日本人，改善稀土出口許可停滯問題，並對中國軍機、軍艦在東海及南海活動擴大表示關切。

稀土 台灣有事 高市早苗

上一則

保母買房也伸手…前湖北省委書記蔣超良受賄7.46億 一審死緩

下一則

中尼邊境泥石流╱習率6常委默哀 李強親赴前線 「最高級別災害響應」

延伸閱讀

日駐中大使金杉憲治：藉年底APEC會議改善中日關係不樂觀

日駐中大使金杉憲治：藉年底APEC會議改善中日關係不樂觀
中日關係低谷之際 高市早苗為朱鎔基逝向習、李表示哀悼

中日關係低谷之際 高市早苗為朱鎔基逝向習、李表示哀悼
高市早苗「遙拜」靖國神社 學者：顧及美、韓、中觀感

高市早苗「遙拜」靖國神社 學者：顧及美、韓、中觀感
蔡賴執政10年首表態…日本政要靖國參拜 台外交部：尊重

蔡賴執政10年首表態…日本政要靖國參拜 台外交部：尊重

熱門新聞

毛肚被點名是常被商家泡甲醛的食物之一。（取材自飯點資訊）

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

2026-08-25 06:30
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
「安踏」前執行長徐陽今年7月15日以「家庭原因」為由辭任後，本月18日宣布舉家遷居美國洛杉磯。（取材自微博）

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

2026-08-20 20:49
一名浙江男子住破房、穿20元衣服，20年攢下789萬元，卻在短短數天內被騙光。（視頻截圖）

浙江男節儉20年存800萬元 想炒股6天被騙光 還遭諷「你是最大客戶」

2026-08-22 21:13
孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
因財產糾紛，孫宇晨(左)向景甜(右)及其父母提起民事訴訟超過3000萬，法院已受理並進行財產保全。（取材自X平台、微博）

孫宇晨追討3000萬彩禮 景甜最新回應：不會為錢出賣愛情

2026-08-27 21:13

超人氣

更多 >
變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」
把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？
好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元

好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元
美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包

美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包
她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點

她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點