中尼邊境泥石流╱習率6常委默哀 李強親赴前線 「最高級別災害響應」

國務院總理李強27日赴西藏勘災。(新華社)

中尼邊境土石流重大災害引起世界關注，中共 政治局28日開會，中共總書記習近平 率七常委起立為遇難人員默哀；而在習近平批示後，中國總理李強 趕赴災區；BBC報導指出，從過往案例來看，這在中國的政治語境意味著——最高級別的災害響應，觸發北京中央高層介入，視為有必要由中央層級統籌處理的緊急危機。

據新華社、央視新聞，28日中共中央政治局召開會議，會議開始時，習近平提議全體起立，向西藏日喀則市吉隆縣泥石流災害遇難人員默哀，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等全體起立，向西藏日喀則市吉隆縣泥石流災害遇難人員默哀。

受習近平委託，中共政治局常委、中國總理李強趕赴災區，現場指導搶險救援和應急處置工作，副總理張國清趕赴現場指導處置。

BBC分析指出，在中國政治語境下，最高領導人作出重要指示，以及總理親赴災區，通常意味著災害規模、政治象徵性或跨部門協調需求都被進一步抬高；依中國「突發事件應對法」，自然災害依嚴重程度分為4級，特別重大突發事件由國務院在總理領導下研究、決定及部署。總理親赴前線的情況相對少見，過去多由分管應急工作的副總理前往，因此李強此次赴吉隆，反映災害規模、政治象徵性及跨部門協調需求均受到北京高度重視。

報導指出，溫家寶時代，曾在2008年南方低溫雨雪冰凍災害、汶川地震，2010年玉樹地震和舟曲特大山洪泥石流等重大災害中赴災區指導救災。

李克強任內，分別在2013年蘆山7.0級地震發生當天下午，乘貨運直升機趕赴震中地區；2014年魯甸6.5級地震後，他在災後第二天徒步進入重災村察看災情。

李強此次是在第二天下午抵達吉隆，也是他在任總理期間第一次需要第一時間趕赴災區。