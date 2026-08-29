未及時發布？才炫耀「成功預警7次」 中國遭世紀洪災打臉

尼泊爾26日發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡，圖為中方挖掘機28日，在受災路段展開清淤救災工作。(中新社)

中國與尼泊爾 邊境26日爆發世紀洪災，已致579人死亡、1924人失聯，兩國昨為究竟是誰沒發布預警隔空互批，尼國媒體質疑中國未在暴洪沖入尼泊爾前通知尼國才造成如此慘重損害；中國官方和學者則稱事發在尼泊爾境內，中國是受波及，且目前技術做不到可靠預警。部分外媒認為，中國科研團隊在災害發生當天才發文炫耀其在喜馬拉雅預警系統「成功預警7次」的成果，沒想到剛秀完成果就出事被「打臉」，也未免太過巧合。

中央社引述印度 孟買自由日報報導，該報記者卡普勒（Parshuram Kaphle）在社群媒體X平台針對這起災難批評中國，質疑這個尼泊爾的「北方鄰國」未在暴洪沖入尼泊爾前提出預警，導致尼泊爾遭受「嚴重損害」。尼泊爾屢次面臨源自於中國領土的危機，卻持續配合北京的關切，他質疑尼泊爾為何「要承受這種『單方面付出』的代價」？

不過這種說法隨即遭到中國官媒和學者的駁斥。紅星新聞報導，多位中國專家均認為，目前對於此類冰岩崩災害的監測、預警存在困難。

成都理工大學地質災害防治與地質環境保護全國重點實驗室主任范宣梅認為，本次災難源於冰岩崩，運動中轉化為高速泥石流，沖抵吉隆口岸後又進入尼泊爾境內。本次災難破壞力強是因冰岩崩是瞬間發生，「從垮塌到泥石流抵達口岸只有8分鐘。」其指出，「目前有一些技術手段，但還做不到成熟可靠的預警。」她說，團隊目前正在推進「天-空-地」一體化多源監測和智能預警，「力爭在崩滑發生後自動報警，為下游多爭取哪怕5到10分鐘。」

但據中國觀察者網報導，東西問援引英國廣播公司（BBC）報導稱，尼泊爾國家減災管理局官員表示，他們的技術團隊已確認，崩塌發生在位於尼泊爾境內、毗鄰尼泊爾和中國邊界倫德河的藍塘裡壤峰。尼國此前一些尼泊爾官員認為崩塌可能不發生在尼泊爾。

另據南華早報報導，中國科學家與尼泊爾合作開發了一套跨境預警系統，旨在監測喜馬拉雅山區的冰湖潰決洪水，過去幾年，該系統多次及時發布預警，有效避免了傷亡。目前尚不清楚中尼預警系統此次是否發布預警，不過巧合的是，該計畫團隊於事發當天恰好在「冰川凍土」期刊發表一篇論文重點介紹中國近期取得的幾項成果，包括在喜馬拉雅冰川湖監測網已成功發布七次預警。

這則報導被轉發在社交平台，不少網友留言嘲諷「才剛炫耀完就被災害打臉」，「快說說為什麼這次沒有監測到也沒預警？」