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洪災後北京怎維穩？BBC：強調源頭在尼泊爾 嚴控西藏資訊

編譯周辰陽／即時報導
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在這張新華社發布照片中，中國國務院總理李強（左五）27日視察西藏日喀則市吉隆縣土...
在這張新華社發布照片中，中國國務院總理李強（左五）27日視察西藏日喀則市吉隆縣土石流災區。（美聯社）

尼泊爾與中國大陸西藏交界的喜馬拉雅山區26日發生暴洪與土石流，中國國家主席習近平28日向尼泊爾總統致哀，並承諾支持尼泊爾援助工作。但與此同時，中國官方試圖強調災難源頭位於尼泊爾一側，並對西藏災情資訊實施管制。

紐約時報報導，中國官媒指出，這是習近平在山洪爆發後，首次向尼泊爾政府發出訊息。他向尼國總統鮑德爾（Ram Chandra Paudel）表示，兩國地理相連、「命運與共」，相信兩國人民能攜手克服災難、重建家園。

根據紐時分析的衛星影像，這場土石流很可能是尼泊爾朗塘里壤峰（Langtang Lirung）一座冰川崩塌所造成。中國自然資源部27日公布所謂「基本災害鏈」，稱洪水由尼泊爾一場高海拔雪崩引發，沿吉隆藏布河流入中國，夷平一處邊境口岸後又轉回尼泊爾，摧毀當地村莊。幾乎所有中國官方聲明與官媒都使用類似措辭。

紐時指出，社群媒體流傳北京應為災難及大量死者和失蹤者負責的說法。批評人士在沒有證據下，指控中方未在雪崩後發布預警，或在西藏興建水力發電大壩，導致喜馬拉雅山區地層不穩。

中國駐尼泊爾大使陳松26日登上尼泊爾國營電視台，強調初步證據顯示災難始於尼泊爾一側。使館隔天在臉書稱前述說法是「假新聞」。

然而，中方目前僅證實西藏有5人死亡、558人失蹤，公布的細節寥寥無幾。紐時指出，北京試圖塑造相關敘事，符合控制危機資訊的一貫方式。BBC中國特派記者畢克（Laura Bicker）指出，北京長年鎮壓西藏抗議活動，有時甚至訴諸暴力，並被控嚴重侵犯人權。在這樣的歷史背景下，光是「西藏」這個名稱就會引來審查人員注意。

外國記者未經政府許可不能前往西藏。曾採訪北韓的畢克指出，即使在平常，要聯絡西藏的採訪對象也幾乎不可能，聯絡平壤受訪者往往還比較容易。面對重大新聞，記者只有幾個小時能盡可能取得資訊，之後影片就會遭刪除、聲音受到打壓，只能依賴官媒。

儘管中國官方每天更新死傷、失蹤人數及救援進展，但相較於世界各地流傳的大量災情資訊，中國的網路防火牆格外明顯。官方消息以外細節很少，幾乎沒有西藏倖存者敘述、民眾拍攝的災難及災後畫面，也聽不到失蹤者家屬的聲音。

畢克指出，這並非北京不關心。中國國務院總理李強很快前往災區視察，但外界可能視為較低調的反應，是為了維護習近平最在意的維穩。她認為，中共可能擔心救災應對或未能事先預見災難引發不滿，也可能憂心悲劇成為凝聚人群的因素。

災難發生僅數小時後，中共便動員基層力量，遏止因當局處理土石流方式而出現的不滿跡象。當地黨辦公室通知要求「全力維護社會秩序，確保災區穩定和民眾信心」。表現良好者將獲獎勵，表現不佳者則「將被追究責任」。

在這張新華社發布照片中，中國武警隊救援人員28日在西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸附近...
在這張新華社發布照片中，中國武警隊救援人員28日在西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸附近的土石流災區搜尋受困者。（美聯社）

精華 FAQ

  • 中國官方與官媒一致強調，災害源頭在尼泊爾一側，稱洪水由高海拔雪崩或冰川崩塌引發，再流入西藏境內，藉此淡化外界對中國責任的質疑。

  • 北京限制外國記者進入西藏，也壓縮民間災情影像與受災者聲音流通，官方資訊外幾乎看不到倖存者敘述、家屬反映或現場畫面，只能依賴官媒更新。

  • 報導指出，當局擔心救災不力、未能預警或災情真相外流會引發民怨，甚至形成群眾動員，因此災後數小時就要求基層全力維護秩序與穩定。

尼泊爾 喜馬拉雅山 習近平

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