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邊境土石流 中國暫停簽發赴西藏日喀則通行證 轉移500人

中國新聞組╱北京29日電
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西藏吉隆口岸遭沖毀後，中國動員多種力量進入救援，至27日對外宣布已搶通800公尺...
西藏吉隆口岸遭沖毀後，中國動員多種力量進入救援，至27日對外宣布已搶通800公尺的受災道路。(新華社)

尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅山區26日上午發生大規模土石流，洪水挾帶泥石沖擊中尼邊境，造成西藏日喀則市吉隆縣災情嚴重，吉隆口岸道路、通信一度中斷。中國官方初步排查顯示，境內已有3人遇難、558人失聯，其中包括260名外籍人士；面對持續降雨及堰塞湖可能引發的次生災害，當局已緊急轉移近500名民眾，並暫停簽發前往西藏日喀則市電子邊境管理區通行證。

國家移民管理局27日晚間公告，自28日零時起，暫停簽發前往西藏日喀則市的電子邊境管理區通行證，已持證人員暫不得前往，恢復時間另行公告。該局表示，西藏出入境邊防檢查總站啟動一級勤務，並從拉薩、日喀則調派346名警力組成應急增援梯隊。

央視新聞報導，吉隆縣縣長達春表示，災害發生後，當局第一時間將2個鄉鎮5個村、近500名民眾全部轉移至4個臨時安置點，優先確保受災民眾安全，並提供基本生活需求。同時，市、縣兩級已調動2000餘名救援人員，其中1200餘人趕赴現場，目前約120人深入災區展開搜救。

達春指出，目前救援工作主要分為三大方向，包括搶通道路、防範次生災害及搜尋重點區域失聯人員。通往國門方向約3公里道路中，目前已搶通約1公里；除國門及受災重點區域外，其他地區的電力、通信也已陸續恢復。

不過，當地目前降雨強度仍大，堰塞湖存在潰決及引發次生災害的風險，泥石流與山體滑坡可能再次發生，不僅增加道路搶通難度，也使搜救工作面臨更大挑戰。救援單位下一步將持續進行災害治理，降低堰塞湖及其他潛在風險。

新華社報導，截至28日上午，受泥石流影響的499名民眾已完成安置，另有555名滯留遊客完成轉移。另據中新社報導，27日有5名中國公民從尼泊爾熱索瓦口岸附近村莊獲救，並由駐尼泊爾記者協助送往加德滿都。

精華 FAQ

  • 土石流造成日喀則吉隆縣災情嚴重，吉隆口岸道路與通信一度中斷，並引發多人失聯。官方初步排查顯示，境內已有3人遇難、558人失聯，救援與交通搶修同步展開。

  • 當局已將2個鄉鎮5個村、近500名民眾轉移到4個臨時安置點，並安置499名受影響民眾與555名滯留遊客，同時暫停簽發前往日喀則市的電子邊境管理區通行證。

  • 目前仍有強降雨與堰塞湖潰決風險，可能再引發泥石流與山體滑坡，增加道路搶通與搜救難度。後續將持續搶通通道、搜尋重點區域失聯者，並降低次生災害風險。

喜馬拉雅山 尼泊爾

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