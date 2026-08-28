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南早：中美貿易休戰幾乎肯定延長 習近平9月訪美擬帶企業大咖

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普與中國國家主席習近平5月15日在北京中南海握手。（路透）
美國總統川普與中國國家主席習近平5月15日在北京中南海握手。（路透）

南華早報28日獨家報導，知情人士表示，中美正準備延長去年在南韓釜山達成的貿易休戰協議。雙方官員也在討論，中國國家主席習近平9月率團訪美、舉行第二次川習會時，是否將有企業領袖隨行。

中國外交部長王毅26日在北京會見美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）。龐德偉事後在X發文表示，雙方就習近平赴華府進行國事回訪的籌備工作進行富有成效的討論。4名知情人士表示，由於美國企業高層5月也曾隨川普訪中，雙方正協商中國企業領袖是否隨團，構想以互惠為出發點。不過，各方對由哪一方主動提出要求說法不一，目前尚未定案。

知情人士指出，北京希望帶企業領袖同行，許多中國企業仍有意赴美投資，中方也有意加快目前陷入停滯的「投資委員會」（Board of Investment）談判。由於另一項5月川習會成果「貿易委員會」（Board of Trade）協議與中方企業商業利益直接相關，納入協議的中國企業也可能成為代表團成員。

「貿易委員會」目前籌設工作已進入最後階段，重點是確認不涉及敏感領域、可享關稅減讓的產業和產品，雙方各自的貿易額上限為300億美元。消息人士表示，企業代表團可能有助雙方從對抗轉向可控的經濟競爭，也讓中美企業領袖藉峰會建立關係。

不過，另一名消息人士表示，是華府要求組成企業代表團。企業代表團與貿易談判正同步進行，雙方都希望9月峰會取得具體成果。

川普與習近平2025年10月在南韓釜山達成為期一年的貿易休戰協議，消息人士表示，儘管近期美中互有報復措施，協議仍很可能、甚至「幾乎肯定」會延長，只是在期限上仍有分歧。

北京希望將協議延長至川普任期結束，以取得更長期的穩定，並將眼中的有利協議「鎖定」下來。華府則尋求再延長一年，川普政府對期限「故作神祕」，以營造握有談判籌碼的印象。按照目前討論情況，協議預計將延長一年。

雙方去年在釜山同意降低部分美國對中關稅、暫停部分對中企限制及中國部分稀土出口管制，並納入美國大豆和芬太尼前驅物等議題。消息人士表示，美方對稀土供應的疑慮可以透過對話處理，釜山協議可能低調延長或納入更廣泛的經濟共識，不會成為川習二會的核心議題。

涉及出口管制和針對企業行動的低層級相互報復可能持續，外界仍擔心出現誤判。另有消息人士表示，華府並不尋求川習二會取得重大突破。美國即將針對包括中國在內16個經濟體的過剩工業產能加徵關稅，也不太可能對習近平訪美造成不利影響。

南早指出，中美正設法避免近乎例行的跨領域摩擦影響川習二會，希望防止現有及新的爭端破壞峰會前的雙邊關係。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 消息指出，釜山達成的一年期貿易休戰幾乎肯定會延長，雖然近期仍有互相報復措施，但雙方都傾向避免讓爭端升高，並希望在峰會前維持相對穩定。

  • 雙方正討論是否讓中國企業領袖隨團訪美，主要是考量美方5月曾有企業高層隨川普訪中，若中方也組團，可形成互惠安排，並有助建立商業聯繫。

  • 重點在於延長休戰協議、推進投資委員會與貿易委員會談判，並盡量避免出口管制、關稅與企業限制等摩擦影響會談，讓峰會產生可控且具體的成果。

習近平 王毅 川習會

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