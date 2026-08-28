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又1上將出事 趙宗岐被拔政協委員 傳捲入軍隊反腐風暴

中國新聞組／北京28日電
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解放軍上將趙宗岐被免去全國政協常委、民族和宗教委員會副主任職務並撤銷委員資格。(...
解放軍上將趙宗岐被免去全國政協常委、民族和宗教委員會副主任職務並撤銷委員資格。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

解放軍上將趙宗岐被免去全國政協職務並撤銷委員資格，港媒稱其疑捲入軍隊反腐風暴，凸顯中共高層清洗仍在持續。

解放軍高層再現異動。中國全國政協常委會會議26日閉幕，解放軍上將趙宗岐被免去全國政協常委、民族和宗教委員會副主任職務並撤銷委員資格。港媒稱，趙宗岐被撤銷政協委員資格是因捲入解放軍反腐風暴。在此之前，趙宗岐已經連續缺席多場重要會議。如今，愈來愈多的高級將領從公開視野中消失。外界認為，中共這場持續多年的清洗，似乎沒有停下來的跡象。

新華社報導，中國全國政協第14屆全國委員會常務委員會第18次會議26日在北京閉幕，通過關於免去趙宗岐第14屆全國政協常委、民族和宗教委員會副主任職務並撤銷委員資格的決定。

新加坡聯合早報，71歲的趙宗岐來自黑龍江，上將軍銜，曾在陸軍第14集團軍擔任團長、師副參謀長、軍長等職，還曾擔任前西藏軍區副參謀長、參謀長以及重慶警備區副司令等職。

2016年軍改後，趙宗岐從濟南軍區司令升任西部戰區司令，2021年退居二線，任全國人大外事委員會副主任委員，2023年再改任全國政協常委、民族和宗教委員會副主任。

趙宗岐任西部戰區司令時，2020年中印在邊界加萬河谷（Galwan River Valley）曾爆發死傷衝突。當時美國雜誌美國新聞與世界報導（US News & World Report）引美方消息來源指，趙宗岐批准這次的邊界攻擊行動。

港媒明報指出，趙宗岐被撤銷政協委員資格是因捲入解放軍反腐風暴。

精華 FAQ

  • 全國政協常委會通過決定，免去趙宗岐第14屆全國政協常委、民族和宗教委員會副主任職務，並同步撤銷其委員資格。

  • 港媒明報指出，趙宗岐被撤銷政協委員資格，與其疑似捲入解放軍反腐風暴有關；報導也提到他近期已多次缺席重要會議。

  • 趙宗岐出身陸軍第14集團軍，曾任西部戰區司令，2021年轉任全國人大外事委副主任委員，2023年再改任全國政協相關職務。

新加坡 解放軍 中共

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