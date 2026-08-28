3月就傳遭查… 江西省長葉建春落馬 被視為「上海幫」

江西省省長葉建春涉嫌嚴重違紀違法被調查。(中新社資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 江西省委副書記、省長葉建春因涉嫌嚴重違紀違法遭中紀委立案調查，消息稱其早在3月已傳被查，並被外界視為「上海幫」成員。

據中紀委國家監委網站消息，江西省委副書記、省長葉建春涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。消息人士稱，葉建春被視為「上海幫」，今年3月就傳出被調查；而在被查前三天，他仍曾公開露面。葉建春長期在水利系統任職，2021年調任江西，2022年正式出任江西省省長。

界面新聞報導，中央紀委國家監委網站27日發布消息，葉建春被查。江西省政府網站公布的簡歷顯示，葉建春1965年7月出生，福建周寧人，畢業於華東水利學院水利水電建築工程專業，後取得河海大學水文學及水資源專業工學博士學位，為教授級高級工程師。

葉建春早年進入上海勘測設計研究院工作，2003年底升任院長、黨委副書記；2005年調任水利部太湖流域管理局局長、黨組書記。2016年赴北京出任水利部財務司司長，2017年任水利部副部長、黨組成員，期間負責規劃計劃、財務、工程建設、水旱災害防禦等工作，並曾兼任國家防汛抗旱總指揮部秘書長及應急管理部副部長。

2021年2月，葉建春調任江西省委副書記，之後當選江西省副省長、代省長，並任省政府黨組書記；2022年1月正式出任江西省省長。現為中共第20屆中央委員、江西省委副書記、省政府省長及黨組書記。

消息人士另稱，葉建春被視為「上海幫」，與前中國國家副主席曾慶紅派系有關，今年3月已傳出正在接受有關部門調查。此前擔任江西省省長的易煉紅，2026年2月也被查。