我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孫宇晨長文曝揉奶被嫌棄、喊景甜「媽媽」 終止代孕因「問了Claude」

尼泊爾洪災增至469死、逾500外國人失蹤 當局拒絕海外救援隊進入

3月就傳遭查… 江西省長葉建春落馬 被視為「上海幫」

中國新聞組／北京28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
江西省省長葉建春涉嫌嚴重違紀違法被調查。(中新社資料照片)
江西省省長葉建春涉嫌嚴重違紀違法被調查。(中新社資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

江西省委副書記、省長葉建春因涉嫌嚴重違紀違法遭中紀委立案調查，消息稱其早在3月已傳被查，並被外界視為「上海幫」成員。

據中紀委國家監委網站消息，江西省委副書記、省長葉建春涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。消息人士稱，葉建春被視為「上海幫」，今年3月就傳出被調查；而在被查前三天，他仍曾公開露面。葉建春長期在水利系統任職，2021年調任江西，2022年正式出任江西省省長。

界面新聞報導，中央紀委國家監委網站27日發布消息，葉建春被查。江西省政府網站公布的簡歷顯示，葉建春1965年7月出生，福建周寧人，畢業於華東水利學院水利水電建築工程專業，後取得河海大學水文學及水資源專業工學博士學位，為教授級高級工程師。

葉建春早年進入上海勘測設計研究院工作，2003年底升任院長、黨委副書記；2005年調任水利部太湖流域管理局局長、黨組書記。2016年赴北京出任水利部財務司司長，2017年任水利部副部長、黨組成員，期間負責規劃計劃、財務、工程建設、水旱災害防禦等工作，並曾兼任國家防汛抗旱總指揮部秘書長及應急管理部副部長。

2021年2月，葉建春調任江西省委副書記，之後當選江西省副省長、代省長，並任省政府黨組書記；2022年1月正式出任江西省省長。現為中共第20屆中央委員、江西省委副書記、省政府省長及黨組書記。

消息人士另稱，葉建春被視為「上海幫」，與前中國國家副主席曾慶紅派系有關，今年3月已傳出正在接受有關部門調查。此前擔任江西省省長的易煉紅，2026年2月也被查。

精華 FAQ

  • 中央紀委國家監委網站公布，葉建春涉嫌嚴重違紀違法，現正接受紀律審查和監察調查。這代表其已進入正式調查程序，具體涉案內容尚未對外披露。

  • 葉建春長期在水利系統任職，曾任上海勘測設計研究院院長、太湖流域管理局局長、水利部副部長，2021年轉任江西省委副書記，2022年出任省長。

  • 報導稱，葉建春早年在上海系統工作，因而被視為「上海幫」人物，並與曾慶紅派系有關。消息人士還說，他在今年3月就已傳出接受調查。

上一則

香港盛迎中秋 20國3000綵燈9.17~27每晚6時半照亮維園

下一則

廣東88歲婦家門口遇眼鏡蛇 抬腳踢遭反咬 家屬急忙這麼做

延伸閱讀

覃偉中辭去深圳市長 廣東副省長李運任代理市長

覃偉中辭去深圳市長 廣東副省長李運任代理市長
曾經的高考狀元 北大前副校長任羽中受賄3千萬被判8年

曾經的高考狀元 北大前副校長任羽中受賄3千萬被判8年
新聞眼／江澤民百年大會3細節 釋政治風向

新聞眼／江澤民百年大會3細節 釋政治風向
北京天安門下半旗 中國前總理朱鎔基遺體今火化

北京天安門下半旗 中國前總理朱鎔基遺體今火化

熱門新聞

「安踏」前執行長徐陽今年7月15日以「家庭原因」為由辭任後，本月18日宣布舉家遷居美國洛杉磯。（取材自微博）

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

2026-08-20 20:49
毛肚被點名是常被商家泡甲醛的食物之一。（取材自飯點資訊）

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

2026-08-25 06:30
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
一名浙江男子住破房、穿20元衣服，20年攢下789萬元，卻在短短數天內被騙光。（視頻截圖）

浙江男節儉20年存800萬元 想炒股6天被騙光 還遭諷「你是最大客戶」

2026-08-22 21:13
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
賽考斯（左）抵達北京，於8月23日至9月1日訪問北京、內蒙古、河南三地。（中新社）

她20年前在美租他的房 美退休老師訪中與「女兒」重逢 憶最樸素的交流

2026-08-24 15:58

超人氣

更多 >
安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋

安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋
紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班

紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班
「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去

「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去
被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了

被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了
「我是機長，要去醫院」洛城飛波士頓航班 現驚魂時刻

「我是機長，要去醫院」洛城飛波士頓航班 現驚魂時刻