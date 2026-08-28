西藏吉隆洪災／達賴為逝者祈禱 盼災害不再發生

西藏精神領袖達賴喇嘛。（路透）

西藏精神領袖達賴喇嘛 27日說，他為西藏和尼泊爾 泥石流洪水的所有遇難者祈禱。達賴在聲明中說：「我為所有遇難者祈禱，也向遇難者家屬和受這起悲劇影響的人們，致以我誠摯的慰問。」

現年91歲、流亡印度 的達賴喇嘛在聲明中表示，「我為所有失去生命的人祈禱，並向遺屬及所有受這場悲劇影響的人，致上誠摯的同情與慰問。」他指出，該地區過去也曾發生過災難，這無疑是更深層潛在原因的徵兆，無論是氣候變遷還是其他因素，並期盼能採取適當的後續措施，確保此類災害不再發生。

除了達賴喇嘛，總部位於印度的西藏流亡政府（CTA）領導人邊巴次仁（Penpa Tsering）26日也形容這場災難是一場「浩劫」，並表示傷亡、廣泛破壞以及數百人失蹤的消息令人心碎。

尼泊爾與西藏交界的喜馬拉雅山脈地區，26日發生大規模山體崩塌，土石墜入河道後，引發尼泊爾一側災難性洪水。

吉隆口岸地處喜馬拉雅山中段南麓的吉隆藏布下游深切河谷中。已有多位地理專家分析，山體火災或者氣候變化等原因，導致冰山及冰湖融化破裂，進而誘發此次大規模土石流。