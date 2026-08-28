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西藏吉隆洪災／急倒車、換行程 逃死民眾「幸運卻沉重」

中國新聞組／北京28日電
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羅先生緊急倒車撤離。(視頻截圖)
羅先生緊急倒車撤離。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

尼泊爾與西藏邊界26日發生山崩洪災，吉隆口岸受泥石流與堰塞湖影響；兩批旅客因臨時改道或緊急倒車而幸運脫險，相關影像與情況已交警方處理。

尼泊爾與西藏邊界26日爆發山崩與洪災，西藏吉隆口岸方向已出現堰塞湖。原訂當天要到西藏吉隆口岸的帶團導遊沐先生（化名）表示，他們在最後一刻換行程，這是「無比幸運又沉重的一天」。另外，川籍越野車駕駛羅先生（化姓）緊急倒車躲過泥石流，一行三人開了三、四公里脫險後自發攔車，半小時攔下十餘輛車。

綜合央視新聞、潮新聞、紅星新聞報導，沐先生26日上午原本準備帶遊客前往吉隆口岸，因前一晚下了一夜雨，原計畫將行程提前至上午，最終決定先前往亞洲一號觀景台。上午10時30分左右，接近觀景台時，他們聽到巨大轟隆聲，起初以為是雪崩，後來才知道發生泥石流。中午下山用餐後，他們嘗試申請吉隆口岸通行證，但遲遲未獲批准，查看新聞才得知口岸遭泥石流沖擊。

沐先生表示，他們入住距離口岸20公里的吉隆鎮飯店，所在位置屬上游、未受影響；但飯店內的尼泊爾籍員工因與家人失聯而哭泣，部分人也暫時無法返回家鄉。

另外，一段網友發布的視頻中，一輛四川牌照的越野車緊急倒車逃生，引發關注。該車駕駛羅先生27日表示，他與兩名朋友25日晚抵達吉隆鎮，原計畫隔日前往中尼邊境。26日上午10時30分許，距離吉隆口岸數公里時發現洪水倒灌、道路被淹，由於路窄無法掉頭，只能緊急倒車，之後行駛約三、四公里至較開闊處，覺得安全了才停車。

羅先生表示，他們隨即開始攔截前往口岸的車輛，半小時內攔下十餘輛，直到民警抵達後將情況及影片交給警方。目前三人已在返回拉薩途中。

西藏與尼泊爾邊界26日上午爆發大規模山洪與土石流。圖為27日拍攝、位於尼泊爾境內...
西藏與尼泊爾邊界26日上午爆發大規模山洪與土石流。圖為27日拍攝、位於尼泊爾境內的災害形成的堰塞湖。（新華社）

精華 FAQ

  • 26日尼泊爾與西藏邊界爆發山崩與洪災，吉隆口岸方向已出現堰塞湖，口岸周邊道路也受泥石流與洪水影響，現場交通與通行安全一度陷入混亂。

  • 他原本要前往吉隆口岸，但因前一晚大雨與行程調整，最後改去亞洲一號觀景台，上午聽到巨響後才得知發生泥石流，因臨時換線而幸運避險。

  • 羅先生一行人在距離口岸數公里處發現洪水倒灌、道路被淹，因路窄無法掉頭，只能緊急倒車約3、4公里到較開闊處，再攔下十餘輛車並把影片交給警方。

邊境 尼泊爾

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