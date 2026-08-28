西藏吉隆口岸被泥石流「抹平」 災害前後對比圖曝光

27日位於尼泊爾境內的災害形成的堰塞湖。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 尼泊爾境內高位冰崩碎屑流引發泥石流，重創西藏吉隆口岸並疑有數百人受困；救援單位正搶通道路、通信與運送物資，全力與時間賽跑。

尼泊爾 泥石流災害造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡，據西藏軍區發布災後圖片，冰崩碎屑流形成泥石流高速重創吉隆口岸，吉隆口岸建築已被淤泥覆蓋，預測建築下恐有數百人被掩埋，慘狀令人痛心。加上正在形成的堰塞湖有潰洩風險，大批救援力量及物資已抵吉隆，救援人員已完成滯留的555名遊客轉移，吉隆危險區域全員撤離，受災路段搶通約800米，同時搶通通信「生命線」，與時間賽跑。

▲ 影片來源：youtube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

對比2026年1月2日災前的衛星圖片和8月26日西藏軍區提供的災後圖片，可以看到吉隆口岸建築已被淤泥覆蓋。自然資源部中國自然資源航空物探遙感中心高級工程師郭兆成研判，此次吉隆口岸泥石流災害是位於尼泊爾境內支流——錯堅河上游發生的一次高位冰崩碎屑流事件造成，冰崩體從海拔5200到5500米的冰川 區高位崩落演變為致命泥石流。

西藏吉隆口岸泥石流災害前後對比圖。(取材自新華網)

文匯報報導，救援，在與時間賽跑。27日一早，應急管理部第一批救援力量141人抵達吉隆口岸，調派的高原型米171直升機已抵災區，應急通信保障隊伍在吉隆口岸方向成功搶通一座基站、新增兩座基站，並同步開通5G異網漫遊功能，距離吉隆口岸方向三公里處的熱索村已恢復通信信號，搶險通信保障工作取得階段性進展。

由於受災區域地處河谷地帶，四周山體林立地形複雜，吉隆鎮前往吉隆口岸的道路、電力均處於中斷狀態。吉隆口岸方向發現堰塞湖，對救援而言是較大風險。27日上午，西部戰區空軍一架運20，搭載西部戰區指導組抵達西藏某高原機場聯合救援，官兵從中央救災物資拉薩儲備庫緊前轉運棉帳篷、摺疊床、防潮墊等物資9186件，經過三小時作業，物資轉運車輛已全部發車。

按照應急管理部統一調度，中國安能集團統籌部署應急救援力量，從北京、拉薩、成都、重慶等地調集地質、工程、救援等專業技術專家和搶險骨幹等搶險救援。在日喀則，受泥石流災害影響的499名群眾完成安置，滯留的555名遊客完成轉移。西藏吉隆危險區域全員撤離，受災路段已搶通約800米。目前大量物資已陸續到達吉隆，國家應急管理部調撥的中央3萬件救災物資預計也在27日23時前全部到達。

多名居住在吉隆縣縣城的當地居民說，目前縣城旅館住滿了原本計畫往返中國和尼泊爾的人，其中不少是遊客，現在最希望的就是他們平安。目前已看到不少救援人員準備了大衣等物資，救援有條不紊在進行，他們心裡還是比較踏實的。

8月27日，民警在國道216吉隆縣至吉隆口岸路段開展疏堵保暢和交通秩序維護工作。(新華社)