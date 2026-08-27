我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

草間彌生從精神療養院走向世界舞台 解密「圓點女王」傳奇一生

CIA局長突訪莫斯科內幕 警告勿動波羅的海3國 減少援伊

中國工信部：6G發展「十五五」重中之重 聚焦商用

記者林宸誼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

中國工信部副部長辛國斌26日在中國國新辦記者會表示，6G發展將是「十五五」時期的重中之重。將加快6G核心技術攻關，持續開展6G技術試驗、標準研製，促進6G產業成熟和生態構建，為6G商用做好準備。

綜合財聯社、大象新聞報導，工信部信息通信發展司司長劉郁林指出，將聚焦推動信息通信業高質量發展，錨定基礎設施全面升級、強化系統布局，統籌推進新一代通信網建設，深化電信普遍服務，讓網絡升級既有「城市速度」，也有「鄉村溫度」；同時強化創新驅動，推動技術研發與應用普及，加快技術攻關，扎實推進移動通信、光通信、衛星通信等關鍵核心技術研發。

會上表示，「十五五」時期要加快打造積體電路、航空航太、生物醫藥、低空經濟、新型儲能、智慧型機器人等新興支柱產業，推動量子科技、生物製造、氫能和核聚變（核融合）能、腦機接口、具身智慧、6G等未來產業成為新的經濟增長點。

劉郁林提及，將加速太空計算、虛擬實境、微型發光二極體（Micro LED）、矽基OLED、新型電池等產業化進程，推動電子資訊產品向智慧化、綠色化、融合化轉型；持續拓展AI終端標準覆蓋範圍等。

上一則

上海加快國貿中心建設 將新增跨國公司地區總部逾300家

下一則

內地男子自稱和尚 偷竊香港荃灣龍母佛堂孫悟空銅像

延伸閱讀

規模化加速 北斗衛星導航系統進軍消費應用 中國全面開花

規模化加速 北斗衛星導航系統進軍消費應用 中國全面開花
人民日報連四天「鍾才文」談經濟 港媒：唱不響光明論

人民日報連四天「鍾才文」談經濟 港媒：唱不響光明論
中國光通訊龍頭「中際旭創」淨利飆升 年增達2.4倍

中國光通訊龍頭「中際旭創」淨利飆升 年增達2.4倍
中國「三駕馬車」全面放緩 固定資產投資創新低

中國「三駕馬車」全面放緩 固定資產投資創新低

熱門新聞

「安踏」前執行長徐陽今年7月15日以「家庭原因」為由辭任後，本月18日宣布舉家遷居美國洛杉磯。（取材自微博）

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

2026-08-20 20:49
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
毛肚被點名是常被商家泡甲醛的食物之一。（取材自飯點資訊）

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

2026-08-25 06:30
恆大集團、恆大地產等案一審宣判，許家印被判處無期徒刑。(取材自央視)

恒大集團判罰88.2億人民幣 許家印獲無期徒刑

2026-08-20 00:08
中國東部戰區陸軍官方公眾號發布一組圖片，在「應急資金保障」演練計畫中，準備大量台幣千元鈔。（取材自「人民前線」）

中國軍演準備台幣大鈔 「部隊到台灣島上不能學匪兵巧取豪奪」

2026-08-18 00:39
一名浙江男子住破房、穿20元衣服，20年攢下789萬元，卻在短短數天內被騙光。（視頻截圖）

浙江男節儉20年存800萬元 想炒股6天被騙光 還遭諷「你是最大客戶」

2026-08-22 21:13

超人氣

更多 >
華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕
華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？
男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列

男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列
川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局
台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了

台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了