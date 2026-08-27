中國工信部：6G發展「十五五」重中之重 聚焦商用

中國工信部副部長辛國斌26日在中國國新辦記者會表示，6G發展將是「十五五」時期的重中之重。將加快6G核心技術攻關，持續開展6G技術試驗、標準研製，促進6G產業成熟和生態構建，為6G商用做好準備。

綜合財聯社、大象新聞報導，工信部信息通信發展司司長劉郁林指出，將聚焦推動信息通信業高質量發展，錨定基礎設施全面升級、強化系統布局，統籌推進新一代通信網建設，深化電信普遍服務，讓網絡升級既有「城市速度」，也有「鄉村溫度」；同時強化創新驅動，推動技術研發與應用普及，加快技術攻關，扎實推進移動通信、光通信、衛星通信等關鍵核心技術研發。

會上表示，「十五五」時期要加快打造積體電路、航空航太、生物醫藥、低空經濟、新型儲能、智慧型機器人等新興支柱產業，推動量子科技、生物製造、氫能和核聚變（核融合）能、腦機接口、具身智慧、6G等未來產業成為新的經濟增長點。

劉郁林提及，將加速太空計算、虛擬實境、微型發光二極體（Micro LED）、矽基OLED、新型電池等產業化進程，推動電子資訊產品向智慧化、綠色化、融合化轉型；持續拓展AI終端標準覆蓋範圍等。