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上海加快國貿中心建設 將新增跨國公司地區總部逾300家

中國新聞組／北京27日電
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上海公布十五五國際貿易中心建設規畫，將新增300家以上跨國公司地區總部，並以擴大開放、總部升級和企業出海服務，提升全球貿易與供應鏈能級。

上海市政府25日發布「上海市加快國際貿易中心建設十五五規畫」提出，十五五期間，上海將新增認定跨國公司地區總部數量達300家以上。上海將優化升級支持總部經濟發展政策，支持總部集聚研發創新、財資管理、投資決策、供應鏈管理等多項功能，升級成為亞太區總部、事業部全球總部。 　　

中新社報導，規畫提出，在塑造吸引外資新優勢方面，十五五時期，上海將積極擴大外資市場准入，推進電信、數位、金融、醫療健康、商貿文旅、交通運輸等重點領域擴大開放措施先行先試；促進外資轉型與總部能級提升，支持外資企業開展本地研發、技術升級和綠色低碳轉型；促進外資企業境內再投資，鼓勵開展股權投資、併購投資；深化實施外資研發中心提升計畫，優化相關認定及動態評價機制，鼓勵加大研發投入、加強開放創新。

規畫明確，十五五時期上海加快國際貿易中心建設主要預期指標，包括貨物貿易進出口總額累計超3兆美元(約20兆人民幣)，離岸貿易額累計達5000億美元以上，新增高能級首店數量達900家左右，新增認定外資研發中心數量達200家左右；到2030年，全球貿易口岸城市排名達全球首位，貨物貿易進出口總額累計超3兆美元。

規畫顯示，十五五時期，上海將引育全球供應鏈管理中心，鼓勵具有國際國內供應鏈組織能力的企業在滬設立全球供應鏈管理中心。上海將加快建設虹橋海外發展服務中心，打造長三角企業走出去服務第一站；全面建成東方樞紐國際商務合作區，完善貨物和人員跨境便利流動機制。

上海將深化企業走出去綜合服務平台建設，構建一站式、網路化的企業出海服務體系，吸引更多企業在滬設立出海總部。

精華 FAQ

  • 上海規畫提出，十五五期間將新增認定跨國公司地區總部300家以上，並優化支持總部經濟政策，吸引總部在上海集聚更多高階功能與區域管理職能。

  • 上海將在電信、數位、金融、醫療健康、商貿文旅與交通運輸等重點領域，推進擴大開放先行先試，同時支持外資本地研發、技術升級與綠色低碳轉型。

  • 上海將引育全球供應鏈管理中心，建設虹橋海外發展服務中心與企業走出去綜合服務平台，形成一站式、網路化出海服務體系，吸引更多企業設立出海總部。

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