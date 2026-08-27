月之暗面想託管K3 洽談美3大雲平台 擬最高收入分成30%

中國人工智慧公司月之暗面，傳出洽談微軟Azure、亞馬遜雲科技和谷歌雲上，與K3相關服務產生的收入中獲得最高30%的分成。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 月之暗面傳出與3家美國雲平台洽談託管Kimi K3並分成最高30%，若成案恐成中美AI業者首例大型收入分成合作，也引發美方對管制漏洞的擔憂。

中國人工智慧 (AI)公司月之暗面(Moonshot AI)，傳出正與三家美國大型雲平台微軟 Azure、亞馬遜雲科技（AWS）和谷歌 雲上(Google Cloud)，洽談託管其最新的Kimi K3模型並分享相關收入中獲得最高30%的分成。若達成協議，這可能成為中國AI企業，與美國主要雲計算公司之間首個大型收入分成協議。在美國持續限制中國獲取先進AI晶片、並對月之暗面本身提出技術來源和出口管制疑慮之際，這項潛在合作正引發新的對華AI管制國安漏洞擔憂。

綜合路透、美國之音、IT之家報導，知情人士透露，目前談判仍處早期階段，核心分歧包括營收分成、數據存取權限及Token消耗量審計等，最終能否達成協議尚無定論。月之暗面希望從Kimi K3相關服務收入中取得最高30%分成。這一分成比率與月之暗面向使用開放權重模型的大客戶提出的條款，大致一致。

據報導，有關洽談凸顯中國領先的AI模型，正在美國獲得更多關注。與西方同類產品相比，這些模型的價格通常低得多。

儘管華盛頓基於國家安全擔憂，限制向中國出口人工智慧晶片，中國模型在美國的吸引力仍不斷上升。與此同時，美國高級官員近期也曾公開批評月之暗面。美國財政部長貝森特7月21日也表示，正考慮將月之暗面列入貿易黑名單並實施制裁。

消息人士稱，目前談判仍處於早期階段，並不確定最終能否達成協議。

報導指出，月之暗面7月17日發布Kimi K3，宣稱是全球參數規模最大的開源大模型。由於模型規模龐大、運行成本高，分析認為，Azure、AWS及Google Cloud可能成為K3進入國際企業市場的重要渠道。