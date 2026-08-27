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嫌Anthropic太貴 路透推首款自家AI模型 採用中國技術

編譯陳苓／綜合報導
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路透重新調整阿里巴巴的開源模型通義千問，來打造自家AI模型。（路透）
路透重新調整阿里巴巴的開源模型通義千問，來打造自家AI模型。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

路透推出AI模型Thomson-1，以阿里巴巴開源通義千問為基礎，結合自身法律資料，減少對Anthropic高成本模型的依賴。

全球內容巨擘路透（Thomson Reuters）24日推出首款自家AI模型「Thomson-1」，為減少依賴Anthropic的昂貴模型，改用中國的開源科技來研發。

路透把該公司的法律知識庫，結合中企的大型語言模型，打造出專屬工具來提供法律諮詢。路透科技長賀朗說，他們重新調整阿里巴巴的開源模型通義千問（Qwen），來打造Thomson-1。開源模型的意思是，任何人都能免費下載，並依據個人喜好調整。

Thomson-1將接手原本由Anthropic Claude模型處理的部分任務。但賀朗說，路透無意藉此取代與Anthropic等的合作，Thomson-1將專注於該公司擅長之處，首先是文件審閱。

Claude和OpenAI的Codex等，讓大企業感受到AI的高成本壓力。這也顯示平價的中國AI模型可能有利西方科技業者，許多新創公司已經用中國開源模型打造產品。

英國金融時報（FT）先前報導，Anthropic最高檔的AI模型，企業客戶需求疲弱。該公司的美國客戶用較便宜的替代品，建造自家AI工具。

據支付集團Ramp，Anthropic最大也最昂貴的模型「Fable 5」，推出兩個月來，在Anthropic AI工具的整體支出比重持平在11%。

精華 FAQ

  • 主要是為了減少對Anthropic等昂貴AI模型的依賴，降低企業使用AI的成本，同時把自家法律知識庫與模型結合，打造更符合業務需求的專屬工具。

  • 路透科技長表示，Thomson-1是以阿里巴巴的開源模型通義千問Qwen為基礎重新調整而成，屬於可免費下載、再依需求客製化的開源技術。

  • 報導顯示，西方企業正因Claude、Codex等模型成本壓力，轉向更便宜的中國開源模型；這也讓許多新創能以較低成本開發自家AI產品。

阿里巴巴 Anthropic

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