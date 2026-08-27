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央視首曝：中試射有「航母殺手」之稱的黑色反艦導彈

中國新聞組／北京27日電
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央視日前首次曝光解放軍試射「黑色」鷹擊-18反艦導彈畫面。(視頻截圖)
央視日前首次曝光解放軍試射「黑色」鷹擊-18反艦導彈畫面。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

解放軍南部戰區在南海例行巡航，並對菲律賓聯合巡航及闖入黃岩島行動全程跟監；同時央視首次曝光黑色海基鷹擊-18反艦導彈試射畫面。

菲律賓在南海再生爭議。中國南部戰區新聞發言人翟士臣海軍大校26日表示，21日至25日，解放軍南部戰區組織海空力量在南海海域進行例行巡航。他強調，菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，破壞地區和平穩定，戰區部隊將堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。另外，央視25日首次曝光解放軍試射黑色海基反艦導彈。

大公報報導，據中國軍隊消息人士透露，22日，菲律賓組織「聯合巡航」，解放軍對其全程跟監警戒。

報導指出，菲律賓、美國與澳洲日前完成第19次「多邊海事合作活動」（MMCA），於19日至25日在南海進行7天海空聯合演練。

據報導，21日，菲律賓三架小型飛機未經中國政府批准，侵入中國黃岩島領空。中國南部戰區組織海空兵力跟蹤監視、喊話警告。南部戰區空軍新聞發言人李健健表示，菲方行為嚴重侵犯中國主權，正告菲方立即停止侵權挑釁。

報導指出，軍事專家宋忠平表示，菲律賓拉攏域外國家進行「聯合巡航」，是「政治表演」，意在製造聲勢、拉攏外部勢力介入南海，只會令局勢更加緊張。他指出，美國、澳洲介入南海主要出於自身地緣戰略考量，解放軍在南海已形成「海空一體」的常態化部署，有能力維護國家領土完整和海洋權益。

此外，央視25日首次曝光解放軍軍艦在海上試射「黑色」導彈畫面，一枚通體漆黑的導彈從軍艦上騰空而起。軍事專家分析指出，該型號為鷹擊-18反艦導彈，是海軍新型艦載體系的重要武器，也被稱為「航母殺手」，具備打擊大中型水面艦艇的能力。

近日，南部戰區空軍某部殲10戰鬥機開展晝夜不間斷訓練。(取材自中國軍號F)
近日，南部戰區空軍某部殲10戰鬥機開展晝夜不間斷訓練。(取材自中國軍號F)

精華 FAQ

  • 南部戰區於21日至25日在南海組織海空力量例行巡航，並對菲律賓方面的相關活動進行跟監警戒，強調將堅決捍衛國家領土主權與海洋權益。

  • 報導指出，菲律賓與美國、澳洲進行第19次多邊海事合作活動，並有3架小型飛機在21日未經批准侵入中國黃岩島領空，遭中方喊話警告。

  • 央視25日首次曝光海軍試射通體漆黑的導彈，軍事專家分析為鷹擊-18反艦導彈，屬於新型艦載體系重要武器，具備打擊大中型水面艦艇能力。

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